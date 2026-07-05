Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αμμούδες της Ρόδου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα 30 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 11ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και εννέα πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην



Δροσιά Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 5, 2026

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν προσπάθειες να περιορίσουν την επέκταση της φωτιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.