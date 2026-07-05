Κοντά με Πινέδα η ΑΕΚ

Τα δημοσιεύματα στο Μεξικό για την Τσίβας και τον Πινέδα δεν αγχώνουν την ΑΕΚ, η οποία μιλάει με τον μάνατζερ του. Στην Ένωση περιμένουν το τέλος των υποχρεώσεων των Μεξικανών στο Παγκόσμιο Κύπελλο για να συζητήσουν αναλυτικά το θέμα της ανανέωσης του συμβολαίου, γνωρίζοντας πως αυτή είναι η προτεραιότητα του παίκτη. Ό,τι κι αν γράφουν στο Μεξικό, η αλήθεια είναι πως ο Πινέδα θέλει να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους κιτρινόμαυρους και οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία. Μόνο αν δεν τα βρουν και σταματήσουν οι συζητήσεις θα ασχοληθεί με άλλες προτάσεις, χωρίς και πάλι να είναι σίγουρη η πώλησή του.

Όλα ανοιχτά για Λιούμπιτσιτς

Ο Ριμπάλτα κλείνει και τους Καϊρίνεν, Αλεξίου και παράλληλα ασχολείται και με τους παίκτες που πρέπει να φύγουν. Αυτούς που δεν υπολογίζονται. Ανάμεσά τους πάντως βρίσκεται και ένας που δεν αποκλείεται να παραμείνει τελικά. Πρόκειται για τον Λιούμπιτσιτς, για τον οποίο είχαν δοθεί πολλά λεφτά επί Μελισσανίδη και στην ΑΕΚ δεν θέλουν να βγουν χαμένοι. Γι’ αυτό και έχουν αποφασίσει να τον πουλήσουν μόνο αν έρθει μια πρόταση που θα τους καλύπτει. Αν όχι, δεν πρόκειται να κάνουν εκπτώσεις, θα κρατήσουν τον Λιούμπιτσιτς και μέσα στη σεζόν δεν αποκλείεται να φανεί χρήσιμος κάποια στιγμή.

«Τρέχουν» για Σανταμαρία

Εντείνουν τις προσπάθειές τους στον ΠΑΟΚ για την απόκτηση παικτών μετά τις δηλώσεις του Λίσι για τις μεταγραφές που χρειάζεται η ομάδα. Ένας από τους στόχους του δικεφάλου του βορρά είναι ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, ο 31χρονος χαφ της Βαλένθια, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027. Οι ασπρόμαυροι έκαναν τις επαφές τόσο με τον παίκτη όσο και με την ομάδα του το προηγούμενο διάστημα και θα… ανεβάσουν ρυθμό τις επόμενες μέρες με στόχο να κλείσουν τη μεταγραφή, δείχνοντας έτσι ότι ανταποκρίνονται άμεσα σε ό,τι ζητήσει ο νέος προπονητής.

Εντείνει τις προσπάθειες για Χατζηδιάκο

Ο Σανταμαρία πάντως δεν είναι ο μόνος παίκτης που στον ΠΑΟΚ θέλουν να κλείσουν άμεσα, γιατί υπάρχει και ο Χατζηδιάκος. Μπορεί ο Έλληνας αμυντικός της Κοπεγχάγης να μην… ανοίγεται στις δηλώσεις του, οι συζητήσεις του με τον δικέφαλο του βορρά όμως έχουν προχωρήσει αρκετά και υπάρχει συμφωνία για τις ετήσιες απολαβές και τη διάρκεια του συμβολαίου. Οι ασπρόμαυροι θα εντείνουν τις προσπάθειές τους μέσα στην εβδομάδα που έρχεται για να φτάσουν σε συμφωνία και με την Κοπεγχάγη, με την οποία οι σχέσεις είναι εξαιρετικές μετά το περσινό deal για τον Κοτάρσκι.

Εξελίξεις με Τζολάκη

Οι φήμες που κυκλοφορούσαν για μεγάλη πρόταση στον Ολυμπιακό για τον Τζολάκη δεν επιβεβαιώθηκαν, παρ’ όλα αυτά θα υπάρξουν εξελίξεις. Δεν θα αφορούν όμως ενδεχόμενη πώλησή του αλλά την ανανέωση του συμβολαίου του. Ο διεθνής τερματοφύλακας δεσμεύεται μέχρι το 2027 με τους ερυθρόλευκους και στόχος της διοίκησης είναι να ανανεωθεί η συνεργασία τους, θέμα για το οποίο θα συζητήσουν μετά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και από εκεί και πέρα, αν σε ένα ή δύο χρόνια σκάσει κάποια πολύ μεγάλη πρόταση, ο Ολυμπιακός δεν θα είναι αρνητικός για την πώλησή του.

Διοικητικές αλλαγές

Τα μεταγραφικά είναι αυτά που κυριαρχούν στο ρεπορτάζ του μπασκετικού Παναθηναϊκού, θα υπάρξουν όμως κι άλλες ειδήσεις. Και δεν θα αφορούν το παρκέ αλλά τα γραφεία, τη διοίκηση. Ο Γιαννακόπουλος έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε κάποιες διοικητικές αλλαγές που θεωρεί απαραίτητες και το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν εξελίξεις. Η επιστροφή του Μάνου Παπαδόπουλου πάντως, την οποία θέλουν πολλοί εντός της ομάδας, δεν είναι και τόσο εύκολη, καθώς έχει συμβόλαιο με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Δεν είναι και απίθανη όμως.