Το σεμινάριο της Ένωσης Προπονητών της Euroleague διεξάγεται αυτή τη περίοδο στην Αθήνα και κατά την διάρκειά του σύμφωνα με τους Σέρβους, υπήρξε φραστικό επεισόδιο ανάμεσα στον Γιάννη Σφαιρόπουλο και τον Σάσα Ομπράντοβιτς.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το «direktno.rs», ο πρώην προπονητής του Ερυθρού Αστέρα πλησίασε τον Έλληνα τεχνικό και τον κατηγόρησε πως «τον κουτσομπολεύει όλη τη σεζόν και ότι έχει τηλεφωνήσει σε παίκτες του Ερυθρού Αστέρα για να τον υπονομεύσει».

Πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα ο Ομπράντοβιτς κινήθηκε απειλητικά προς τον Σφαιρόπουλο, αλλά όσοι ήταν παρόντες παρενέβησαν προκειμένου να αποτρέψουν τη σύγκρουση.

Μάλιστα, ο Έλληνας κόουτς διατήρησε την ψυχραιμία του και δεν απάντησε στις προκλήσεις, με το περιστατικό να λήγει γρήγορα.

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς είχε αντικαταστήσει τον Γιάννη Σφαιρόπουλο στον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα, τον περασμένο Οκτώβριο.