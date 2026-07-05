Η μαχητική Παραγουάη δυσκόλεψε σε μεγάλο βαθμό την Γαλλία, η οποία τελικά νίκησε με εύστοχο κτύπημα πέναλτι του Κίλιαν Εμπαπέ και προκρίθηκε στους «16» του Μουντιάλ 2026.

Την συγκεκριμένη αναμέτρηση παρακολούθησε και ο Εβάν Φουρνιέ, με τον Γάλλο άσο του Ολυμπιακού να κάνει ποδοσφαιρικά σχόλια στον λογαριασμό του στα social media.

Μάλιστα ο Φουρνιέ σχολίασε με έναν ιδιαίτερο τρόπο στο αμυντικό παιχνίδι της Παραγουάης, πετώντας και την σπόντα του για τον προπονητή της Άρσεναλ τον Μικέλ Αρτέτα!

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στις τακτικές που εφαρμόζει στην Άρσεναλ, λέγοντας ότι ο Αρτέτα θα ένιωσε πολύ καλά βλέποντας την Παραγουάη να παίζει park the bus απέναντι στην Γαλλία.

Ils font meme pas semblant de jouer les enflures — Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 4, 2026