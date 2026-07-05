Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται το πολιτικό προσωπικό της χώρας με τους αρχηγούς των κομμάτων να μην αφήνουν μέρα να περάσει που να μην έχουν κάποια δραστηριότητα. Και όλα αυτά παρά το γεγονός ότι απέχουμε πολλούς μήνες πριν τις κάλπες.

Στο Μέγαρο Μαξίμου αλλά και στην οδό Πειραιώς μελετούν τις δημοσκοπήσεις αλλά παράλληλα σχεδιάζουν τις επόμενες περιοδείες βάζοντας στο στόχαστρο ειδικά εκείνες που θεωρούν ότι είναι αυτές που θα κρίνουν και το εκλογικό αποτέλεσμα.

Όσον αφορά στις δημοσκοπήσεις οι οποίες και θα αραιώσουν λόγω θέρους, αυτό που φαίνεται είναι ότι εκτός της σταθερής πρωτιάς της ΝΔ, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα καταγράφεται δεύτερη πολιτική δύναμη. Και άρα ο βασικός πολιτικός αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στη ΝΔ επιμένουν όπως λένε και οι αναλυτές ότι η αυτοδυναμία είναι εφικτή με τον πρωθυπουργό να το τονίζει σε κάθε ευκαιρία γιατί αυτό που επιθυμεί είναι να εξασφαλίσει ένα ποσοστό για την κυβέρνηση που να δίνει δυναμική.

Το μεγαλύτερο βάρος δίνεται στην προσέλκυση ψηφοφόρων οι οποίοι είχαν ψηφίσει στις προηγούμενες δυο εκλογικές αναμετρήσεις το κυβερνών κόμμα αλλά έχουν απομακρυνθεί από αυτό χωρίς ωστόσο να έχουν στρέψει το βλέμμα τους αλλού.

Για το λόγο αυτό και ήδη έχουν ξεκινήσει στοχευμένες περιοδείες σε συγκεκριμένες περιφέρειες της χώρας με μπροστάρη όχι μόνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και κορυφαίους υπουργούς και με τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κωνσταντίνο Κυρανάκη να συντονίζει τα γαλάζια στελέχη.

Εκτός από την Αττική και συγκεκριμένους τομείς που παρατηρείται μια πτώση στα ποσοστά της ΝΔ, η οδός Πειραιώς έχει στοχεύσει περιφέρειες όπως για παράδειγμα η Μεσσηνία όπου λόγω της επερχόμενης ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά η γαλάζια παράταξη αναπόφευκτα θα έχει απώλειες τις οποίες όμως προσπαθούν να περιορίσουν.

Στοχεύουν επίσης περιφέρειες που είναι αμιγώς αγροτικές και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στα μέλη του πρωτογενούς τομέα. Ωστόσο, θεωρούν ότι μέσα από τις επαφές με τους γαλάζιους περιοδεύοντες όσο και από το γεγονός ότι έγιναν οι πληρωμές μεγάλων ποσών στους δικαιούχους αυτή η εικόνα θα αντιστραφεί. Πρόκειται για περιφέρειες όπως η Λάρισα αλλά και το Ηράκλειο με την Κρήτη να κρατάει τα πρωτεία της διαρροής ψηφοφόρων.

Η μεγάλη πρόκληση για τη ΝΔ είναι η βόρεια Ελλάδα με τη Θεσσαλονίκη να είναι στο επίκεντρο. Εκεί, θεωρούν ότι με την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων και την απόδοσή τους στους πολίτες θα αποκατασταθεί η εικόνα της γαλάζιας παράταξης στα μάτια τους. Εκεί που ποντάρουν ακόμα είναι στο γεγονός ότι το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού που έχει επιρροή ειδικά στα βόρεια της χώρας όσο παρουσιάζει αυτή την εικόνα της αποδρομής και της ανοργανωσιάς τόσο αυτό θα στρέφει τους ψηφοφόρους προς τη ΝΔ.

Όπως και να έχει ο δρόμος προς τις κάλπες μοιάζει με μια μαραθώνια παρτίδα σκάκι και οποιαδήποτε λάθος κίνηση μπορεί να κοστίσει στους πολιτικούς παίκτες και αυτό το γνωρίζουν καλά στο Μέγαρο Μαξίμου.