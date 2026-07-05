Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας και συγκεκριμένα η Αργολίδα αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς στον χάρτη που επιλέγουν οι βασιλικές οικογένειες της Ευρώπης για τη θερινή τους ανάπαυλα. Ο βασιλιάς της Ολλανδίας, Βίλεμ Αλεξάντερ, μαζί με τη βασίλισσα Μάξιμα, έχουν αποκτήσει ιδιόκτητη έπαυλη στην περιοχή του Κρανιδίου. Το συγκεκριμένο ακίνητο χρησιμεύει ως το προσωπικό τους ησυχαστήριο κατά τους θερινούς μήνες, επιτρέποντάς τους να παραμένουν μακριά από τις κάμερες και τα φώτα της δημοσιότητας.

Η επιλογή αυτή δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς η πλειονότητα των Ευρωπαίων μοναρχών αποφεύγει τις διαρκείς μετακινήσεις ή τους εναλλακτικούς εξωτικούς προορισμούς, προτιμώντας να επιστρέφει σε μόνιμα ιδιωτικά κτήματα και προστατευμένες κατοικίες που συνδέονται με την ιστορία των οίκων τους.

Το καταφύγιο του Καρόλου και το ορμητήριο της Ισπανίας

Στη Μεγάλη Βρετανία, η παράδοση που εγκαθιδρύθηκε ήδη από τον 19ο αιώνα θέλει την οικογένεια του βασιλιά Καρόλου να μετακομίζει εκτός Λονδίνου. Το Κάστρο Μπαλμόραλ, το οποίο βρίσκεται στις ορεινές περιοχές των σκωτσέζικων Χάιλαντς, παραμένει η βασική επιλογή για τη θερινή τους απομόνωση, με το καθημερινό πρόγραμμα να επικεντρώνεται αποκλειστικά στην προσωπική αποφόρτιση.

Ο Κάρολος πήγαινε στο Κάστρο Μπαλμόραλ ως παιδί με την οικογένειά του

Στον ευρωπαϊκό Νότο, η ισπανική δυναστεία μεταφέρει τις δραστηριότητές της στη λεκάνη της Μεσογείου. Ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια, η βασίλισσα Σοφία και τα υπόλοιπα μέλη του στέμματος εγκαθίστανται στο Παλάτι Μαριβέντ, στην Πάλμα της Μαγιόρκα. Η παραμονή τους εκεί συνδυάζει τις αυστηρά προσωπικές στιγμές με ορισμένες προγραμματισμένες επίσημες εμφανίσεις στο νησί.

Οι παραδόσεις σε Σκανδιναβία και Γαλλία

Ανάλογη προσήλωση στα πατρώα εδάφη επιδεικνύουν οι μονάρχες της Σκανδιναβίας. Οι βασιλικές οικογένειες της Σουηδίας και της Δανίας διατηρούν συγκεκριμένα ακίνητα για το καλοκαίρι:

Σουηδία: Η επιλογή επικεντρώνεται στο Παλάτι Σόλιντεν, το οποίο βρίσκεται στο νησί Έλαντ και αποτελεί τον μόνιμο τόπο διεξαγωγής των εκδηλώσεων για τα γενέθλια της πριγκίπισσας Βικτόριας.



Η επιλογή επικεντρώνεται στο Παλάτι Σόλιντεν, το οποίο βρίσκεται στο νησί Έλαντ και αποτελεί τον μόνιμο τόπο διεξαγωγής των εκδηλώσεων για τα γενέθλια της πριγκίπισσας Βικτόριας. Δανία: Οι μετακινήσεις μοιράζονται ανάμεσα στο Παλάτι Μαρσελίσμποργκ που βρίσκεται στο Άαρχους και στο ιστορικό οινοποιείο Château de Cayx στη Γαλλία, το οποίο ανήκει στο στέμμα εδώ και πολλές δεκαετίες.

Κοινό χαρακτηριστικό όλων των παραπάνω μετακινήσεων είναι η αυστηρή περιφρούρηση της ιδιωτικής ζωής. Παρόλο που οι τοποθεσίες των ακινήτων είναι δημόσια γνωστές, οι δημόσιες εμφανίσεις των μελών τους περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό, προκειμένου ο χρόνος να αφιερώνεται στην οικογενειακή σταθερότητα και την ξεκούραση.