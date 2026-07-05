Συναγερμός έχει σημάνει στις πυροσβεστικές δυνάμεις στην Εύβοια, καθώς φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Δροσιάς Χαλκίδας έχει προκαλέσει μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης, με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωσή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή του Αγίου Μηνά στη Χαλκίδα στη θέση Μπουρνώντα ενώ εστάλη και μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 40 πυροσβέστες, εννέα πυροσβεστικά οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Οι πυροσβέστες καταβάλλουν συντονισμένες προσπάθειες ώστε να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση. Το μέτωπο καίει χαμηλή βλάστηση, με τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν αδιάκοπα για την οριοθέτησή του και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην



Δροσιά Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 5, 2026

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς, στην περιοχή έχει μεταβεί το ανακριτικό κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, ενώ όπως τονίζεται από την πυροσβεστική, καθ’όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.