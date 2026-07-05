Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έπειτα από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου –συγκεκριμένα βαλίτσα– έξω από την αμερικανική πρεσβεία, το οποίο κρίθηκε αναγκαίο να εξεταστεί από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Ειδικότερα, η κυκλοφορία διεκόπη στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας από το ύψος της οδού Δορυλαίου, καθώς και στο αντίθετο ρεύμα, με κατεύθυνση προς τη λεωφόρο Κηφισίας, από το ύψος της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

Στο σημείο αναπτύχθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια των πολιτών.

Η κυκλοφορία των οχημάτων αναμένεται να αποκατασταθεί μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση του ΤΕΕΜ και δοθεί το «πράσινο φως» από τις αρμόδιες αρχές.