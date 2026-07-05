Τοξικές επιδράσεις στο δέρμα και όχι πραγματικές αλλεργικές αντιδράσεις προκαλεί στην πλειονότητα των περιπτώσεων η επαφή με τις μέδουσες, παρά τη γενικευμένη ανησυχία που επικρατεί κατά τους θερινούς μήνες.

Στη διαπίστωση αυτή προχωρά η αλλεργιολόγος παίδων και ενηλίκων και επιμελήτρια του Αλλεργιολογικού Τμήματος του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Κασσιανή Τζέλη, σε συνέντευξή της στην Τάνια Μαντουβάλου και στο Πρακτορείο Fm. Όπως εξηγεί, η συγκεκριμένη δερματική απόκριση οφείλεται σε τοξίνες και εκδηλώνεται τοπικά με έντονο αίσθημα καύσου, πόνο και ερυθρότητα.

Η ιατρός περιγράφει τα βήματα για τις πρώτες βοήθειες στην ακτή:

«Η αντιμετώπιση περιλαμβάνει ξέπλυμα της περιοχής με θαλασσινό νερό, προσεκτική αφαίρεση των πλοκαμιών χωρίς γυμνά χέρια και, εφόσον χρειαστεί, τοπική αγωγή. Αν όμως εμφανιστούν γενικευμένο εξάνθημα, δύσπνοια, ζάλη ή άλλα συστηματικά συμπτώματα, απαιτείται άμεση ιατρική βοήθεια, καθώς μπορεί να πρόκειται για αληθινή αλλεργική αντίδραση»

Η παγίδα της απότομης βουτιάς και η διάγνωση για τη θάλασσα

Ένα συχνό φαινόμενο της θερινής περιόδου είναι η εσφαλμένη απόδοση των δερματικών εξανθημάτων σε αλλεργία που σχετίζεται με τη σύνθεση του θαλασσινού νερού. Η κ. Τζέλη ξεκαθαρίζει ότι η ρίζα του προβλήματος βρίσκεται συχνά στην απότομη εναλλαγή της θερμοκρασίας του σώματος, μια κατάσταση γνωστή ως κνίδωση ψύχους.

Η συγκεκριμένη πάθηση ενέχει σοβαρότερους κινδύνους από μια απλή δερματοπάθεια, καθώς η απότομη είσοδος σε παγωμένα νερά μπορεί να πυροδοτήσει ακόμη και αναφυλακτικό σοκ, καθιστώντας αναγκαία την ιατρική εξέταση πριν από τις πρώτες εξορμήσεις στις παραλίες. Αντίθετα, η ηλιακή κνίδωση περιορίζεται αποκλειστικά στις ζώνες του δέρματος που έρχονται σε απευθείας επαφή με το φως του ήλιου και ελέγχεται αποτελεσματικά με φαρμακευτική αγωγή.

Παράλληλα, κατά τους θερινούς μήνες καταγράφεται αύξηση στις εξής κατηγορίες:

Φωτοδερματίτιδες και φωτοαλλεργικά συμπτώματα που προκύπτουν από τον συνδυασμό της ηλιακής ακτινοβολίας με λήψη φαρμάκων, καλλυντικών, συμπληρωμάτων ή μη συμβατών αντηλιακών.

Δερματίτιδες εξ επαφής που προκαλούνται από την τριβή με συγκεκριμένα φυτά ή τη χρήση εξειδικευμένων καλοκαιρινών προϊόντων περιποίησης.

Μέλισσες, σφήκες και ο διαχωρισμός λαγοκέφαλου – λεοντόψαρου

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα τσιμπήματα από υμενόπτερα (μέλισσες και σφήκες). Αν και για τον γενικό πληθυσμό η αντίδραση περιορίζεται σε τοπικό πρήξιμο και κοκκίνισμα, η εμφάνιση συστηματικών ενδείξεων όπως η βραχνάδα, η αναπνευστική δυσχέρεια, η τάση για λιποθυμία ή η διάχυτη δερματική ερυθρότητα σε όλο το σώμα υποδηλώνει αναφυλαξία. Οι πολίτες με διαγνωσμένο ιστορικό οφείλουν να φέρουν πάντα μαζί τους σετ με αυτοενιέμενη αδρεναλίνη κατόπιν υπόδειξης του γιατρού τους.

Σχετικά με τα ξενικά είδη ψαριών που εντοπίζονται στις ελληνικές θάλασσες, η επιμελήτρια του Ναυτικού Νοσοκομείου ξεκαθαρίζει ότι ο λαγοκέφαλος δεν συνδέεται με αλλεργικές αντιδράσεις, αλλά η επικινδυνότητά του έγκειται στην πρόκληση βαριάς τοξικής δηλητηρίασης σε περίπτωση βρώσης. Όσον αφορά το λεοντόψαρο, το κεντρί του επιφέρει έντονο πόνο, ενώ οι περιπτώσεις αλλεργίας από αυτό είναι εξαιρετικά σπάνιες.

Κλείνοντας, η κ. Τζέλη επισημαίνει ότι η προετοιμασία ενός βασικού φαρμακείου διακοπών με αντιισταμινικά δισκία και εξειδικευμένες καταπραϋντικές κρέμες είναι αρκετή για την ασφάλεια των ταξιδιωτών:

«Η σωστή ενημέρωση, η πρόληψη, η ψυχραιμία και η άμεση αναζήτηση ιατρικής βοήθειας όταν εμφανίζονται σοβαρά συμπτώματα, αποτελούν τα βασικά “όπλα” για ένα ασφαλές καλοκαίρι»