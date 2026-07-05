Παναθηναϊκός και τη Ρεάλ Μαδρίτης διεκδικούν την υπογραφή του Ίζακ Μπόνγκα ο οποίος αποχώρησε από την Παρτίζαν και σύμφωνα με τους Ισπανούς οι «πράσινοι» είναι σε θέση ισχύος για να αποσπάσουν την υπογραφή του.

Όπως αναφέρει η «Marca», η πρότασή του Παναθηναϊκού φέρεται να έχει αφήσει πίσω εκείνη της Ρεάλ. Σύμφωνα πάντα με τους Ισπανούς η πρόταση του Παναθηναϊκού στον Γερμανό φόργουορντ ανέρχεται στα 10.000.000 ευρώ για τρία χρόνια.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Όσμαν εμφανίζεται πιθανότερο να συνεχίσει την καριέρα του στην Εφές, ενώ για τον Ερνανγκόμεθ, παρά το γεγονός ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη μία σεζόν και υπάρχει πρόθεση παραμονής του, δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις.

Μάλιστα, η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να παρακολουθεί στενά την περίπτωσή του, σε περίπτωση που δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την απόκτησή του.