Ο καύσωνας στη Γαλλία επιστρέφει λίγες μόλις ημέρες μετά το πολύμηνο κύμα ακραίας ζέστης που έπληξε τη χώρα, με τις αρχές να θέτουν επτά νομούς του νότου σε πορτοκαλί συναγερμό και τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία, από το μεσημέρι της Κυριακής αυξημένη επιτήρηση ισχύει για τους νομούς Αρντές, Οντ, Ντρομ, Γκαρ, Βοκλίζ, Ερό και Ανατολικά Πυρηναία, όπου η ζέστη αναμένεται να ενταθεί σημαντικά μέσα στην ημέρα.

Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για μέγιστες θερμοκρασίες μεταξύ 35 και 37 βαθμών, ενώ σε ορισμένες περιοχές ο υδράργυρος μπορεί να αγγίξει τους 38 έως 40 βαθμούς Κελσίου.

Η ζέστη εξαπλώνεται προς τον βορρά

Η Météo-France εκτιμά ότι από τη Δευτέρα το θερμό μέτωπο θα κινηθεί βορειότερα, με αποτέλεσμα να εξετάζεται η επέκταση του πορτοκαλί συναγερμού και σε επιπλέον νομούς.

Ο μετεωρολόγος Ζιλ Ματρικόν, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο RMC, ανέφερε ότι, παρότι οι θερμοκρασίες δεν αναμένεται να φτάσουν στα επίπεδα του προηγούμενου επεισοδίου, η έντονη ζέστη ενδέχεται να διατηρηθεί έως και το επόμενο Σαββατοκύριακο.

Αυξημένος ο κίνδυνος για δασικές πυρκαγιές

Παράλληλα, οι μετεωρολογικές αρχές προειδοποιούν ότι οι ισχυροί άνεμοι που προβλέπονται σε τμήματα της Μεσογείου αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών.

Επτά νομοί στη νότια Γαλλία έχουν ήδη χαρακτηριστεί ως περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο φωτιάς.

Την ίδια ώρα, πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στα Ανατολικά Πυρηναία αποτέφρωσε σχεδόν 10.000 στρέμματα, με τις αρχές να αναφέρουν ότι πλέον βρίσκεται υπό έλεγχο.

Τρίτο κύμα καύσωνα μέσα στο 2026

Το νέο επεισόδιο αποτελεί το τρίτο κύμα καύσωνα που καταγράφεται στη Γαλλία από την αρχή του 2026. Είχε προηγηθεί η ασυνήθιστα πρώιμη ζέστη του Μαΐου και ο παρατεταμένος καύσωνας του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου, ο οποίος συνοδεύτηκε από ιστορικά υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας.

Εκτιμήσεις επιστημονικών ομάδων είχαν συνδέσει εκείνο το θερμικό κύμα με χιλιάδες επιπλέον θανάτους στην Ευρώπη, ενώ ερευνητές του World Weather Attribution υποστήριξαν ότι οι συγκεκριμένες συνθήκες θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να εκδηλωθούν χωρίς την επίδραση της κλιματικής αλλαγής.