Ο αγώνας της Βραζιλίας με τη Νορβηγία για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (5/7).
Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν με έπαθλο την πρόκριση στους προημιτελικούς, όπου θα αντιμετωπίσουν τη νικήτρια του Μεξικό – Αγγλία, το οποίο θα διεξαχθεί λίγες ώρες αργότερα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
14:30 COSMOTE SPORT 7 HD DTM Γερμανία, Νόρισρινγκ – 2ος Αγώνας
15:00 Novasports Start Wimbledon
15:15 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ιταλία, SS10
15:30 Novasports Prime Wimbledon
16:45 ANT1, ΑΝΤ1+ Formula 1 2026 – Γκραν Πρι Βρετανίας
17:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ιταλία, SS11
17:30 Novasports Start Wimbledon
18:00 Novasports Prime Wimbledon
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Fly Athens
19:30 ΕΡΤ1 Ελλάδα – Πορτογαλία Προκριματικά Παγκόσμιου Κυπέλλου Μπάσκετ
20:00 Novasports Start Wimbledon
20:30 Novasports Prime Wimbledon
23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βραζιλία – Νορβηγία Παγκόσμιο Κύπελλο
03:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μεξικό – Αγγλία Παγκόσμιο Κύπελλο