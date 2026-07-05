Ο αγώνας της Βραζιλίας με τη Νορβηγία για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Κυριακή (5/7).

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν με έπαθλο την πρόκριση στους προημιτελικούς, όπου θα αντιμετωπίσουν τη νικήτρια του Μεξικό – Αγγλία, το οποίο θα διεξαχθεί λίγες ώρες αργότερα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:30 COSMOTE SPORT 7 HD DTM Γερμανία, Νόρισρινγκ – 2ος Αγώνας

15:00 Novasports Start Wimbledon

15:15 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ιταλία, SS10

15:30 Novasports Prime Wimbledon

16:45 ANT1, ΑΝΤ1+ Formula 1 2026 – Γκραν Πρι Βρετανίας

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ιταλία, SS11

17:30 Novasports Start Wimbledon

18:00 Novasports Prime Wimbledon

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Fly Athens

19:30 ΕΡΤ1 Ελλάδα – Πορτογαλία Προκριματικά Παγκόσμιου Κυπέλλου Μπάσκετ

20:00 Novasports Start Wimbledon

20:30 Novasports Prime Wimbledon

23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βραζιλία – Νορβηγία Παγκόσμιο Κύπελλο

03:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μεξικό – Αγγλία Παγκόσμιο Κύπελλο