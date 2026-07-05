Πριν από τον αγώνα του Πράσινου Ακρωτηρίου με την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή για το Μουντιάλ 2026, ο προπονητής της ομάδα της Δυτικής Αφρικής προχώρησε μια μια ιδιαίτερη κίνηση.

Συγκεκριμένα ο Πέδρο Λεϊτάο, πλησίασε τον Ομοσπονδιακό τεχνικό τη Αργεντινής Λιονέλ Σκαλόνι και του έδωσε ένα λάβαρο της χώρας.

Το συγκεκριμένο λάβαρο είχε πάνω τα δέκα νησιά που αποτελούν το κράτος του Πράσινου Ακρωτηρίου, με τον Λεϊτάο να εξηγεί στον Σκαλόνι ποιο ακριβώς είναι το Πράσινο Ακρωτήρι.

Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Σκαλόνι και οι παίκτες του δεν θα ξεχάσουν το Πράσινο Ακρωτήρι και την εμφάνιση που έκανε στην συγκεκριμένη αναμέτρηση.

🤩¡Previo al duelo eliminatorio entre Cabi verde y Argentina Pedro Leitão Brito le entregó un banderín de la selección a Lionel Scaloni!🤩



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📹 @dsports #jcradiosports pic.twitter.com/DwfjvNz2P8 — JC Radio Sports (@JCRadioSports_) July 4, 2026