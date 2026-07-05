Νέος σεισμός καταγράφηκε το πρωί της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καρπάθου, με τους σεισμολόγους να παρακολουθούν τη σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώνεται στην ευρύτερη περιοχή, καθώς μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα σημειώθηκαν δύο διαδοχικοί σεισμοί.

Η ισχυρότερη από τις δύο δονήσεις είχε μέγεθος 3,8 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ και καταγράφηκε στις 11:10.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίστηκε στα 6,5 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή, περίπου 20 χιλιόμετρα νότια της Καρπάθου.

Είχε προηγηθεί, περίπου μία ώρα νωρίτερα, ακόμη μία σεισμική δόνηση στην ίδια περιοχή. Συγκεκριμένα, στις 10:13 καταγράφηκε σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο 14 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Καρπάθου.

Οι δύο διαδοχικές δονήσεις έγιναν αισθητές σε περιοχές του νησιού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές.

Οι επιστήμονες συνεχίζουν να παρακολουθούν την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή, ενώ υπενθυμίζουν ότι τέτοιου μεγέθους δονήσεις είναι συνηθισμένες στον ιδιαίτερα σεισμογενή χώρο του νοτιοανατολικού Αιγαίου.