Το ενδεχόμενο να είναι ο Θανάσης Βισκαδουράκης υποψήφιος με τη ΝΔ στις επόμενες εκλογές βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο, καθώς ο ίδιος επιβεβαίωσε την ύπαρξη προχωρημένων επαφών με την κυβερνητική παράταξη.

Ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι η πλευρά του έχει ολοκληρώσει τις απαραίτητες συζητήσεις και το μόνο που απομένει είναι η οριστική έγκριση από την ηγεσία του κόμματος.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη δρομολογήθηκε μετά από απευθείας επικοινωνία της κυβέρνησης με τον καλλιτέχνη, ο οποίος περιέγραψε τις πρώτες στιγμές της πρότασης, κάνοντας μια αναδρομή στα δύσκολα παιδικά του χρόνια και την πορεία του από το ορφανοτροφείο μέχρι σήμερα.

Η αντίδραση στο κάλεσμα και η απόφαση για το Κοινοβούλιο

Κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του εμφάνισης στην εκπομπή του Alpha, ο ηθοποιός αναφέρθηκε αναλυτικά στο πώς βίωσε το σήμα που έλαβε από την έδρα της κυβέρνησης. Περιγράφοντας τη στιγμή εκείνη, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Όταν δέχτηκα το τηλεφώνημα από το Μαξίμου, κοίταξα τη γυναίκα μου, κοίταξα τον Θεό. Νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα. Γιατί η ζωή μου γύρισε πίσω. Πήγε στα χρόνια της Θήβας, το 1974, εγώ που δραπέτευσα το 1986, δέχομαι ένα τηλεφώνημα από το νούμερο ένα κτίριο της χώρας μας. Δεν είναι θείο δώρο για εμένα; Κοίταξα τον Θεό και είπα ευχαριστώ, ασχέτως ιδεολογίας».

Στη συνέχεια της τοποθέτησής του, ο ίδιος θέλησε να αποσαφηνίσει τη στάση του απέναντι στην προοπτική να βρεθεί στα έδρανα της Βουλής, τονίζοντας την ετοιμότητά του αλλά και το σκεπτικό του για τη σύνθεση του Κοινοβουλίου. Συγκεκριμένα δήλωσε:

«Το πήρα απόφαση. Οι συζητήσεις έχουν γίνει, απλώς περιμένουμε το κάλεσμα του πρωθυπουργού, εφόσον προκύψει».

Συμπληρώνοντας το σκεπτικό του, πρόσθεσε με νόημα:

«Μη με βλέπεις μικρόσωμο, έχω μάθει να κολυμπάω καλά. Η Βουλή έχει γεμίσει από πτυχιούχους πανεπιστημίων, νομικούς και δικηγόρους. Να μην μπει και ένα Πανεπιστήμιο του δρόμου; Ωραίο είναι να συνδυάζεται ο δρόμος με το πανεπιστήμιο της γνώσης».

Η τελική ανακοίνωση της υποψηφιότητας αναμένεται να οριστικοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο της συγκρότησης των νέων λιστών του κυβερνώντος κόμματος.