Στην Ολλανδία βρίσκεται ήδη ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός αναμένεται να περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στην συνέχεια να υπογράψει τον νέο του τετραετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες.

Το κόστος της μεταγραφής του αναμένεται να φτάσει τα 6,5 εκατ. ευρώ (5 εκατ. ευρώ καθαρά + 1,5 σε μπόνους) και θα γίνει έτσι πιο ακριβή πώληση στην ιστορία της Σάντεφιορντ.

Μάλιστα αύριο Δευτέρα (06/07) ο Σμαΐλοβιτς θα κάνει και την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα, υπό τις οδηγίες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ο οποίος είχε σε προτεραιότητα την απόκτησή του.

Έτσι ο Ολυμπιακός συμπληρώνει την τετράδα των στόπερ του, έχοντας δύο δεξιοπόδαρους τους Ρέτσο και Σμαΐλοβιτς και δύο αριστεροπόδαρους τους Πιρόλα και Κάρμο.

Ακολουθεί ο Ζότα

Μετά τον Σμαϊλοβιτς αναμένεται να ακολουθήσει αυτή την εβδομάδα εκτός απροόπτου τον δρόμο για την Ολλανδία και ο Ζότα Σίλβα.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ ο οποίος ανήκει στη Νότιγχαμ Φόρεστ έχει συμφωνήσει να μετακομίσει στους Πειραιώτες και το μόνο που απομένει είναι να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Αγγλική ομάδα μέχρι το 2028 και στην συνέχεια να ενσωματωθεί στο ρόστερ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Μεντιλίμπαρ με τον Ζότα μπορεί να λύσει προβλήματα σε αρκετές θέσεις, καθώς εκτός από την κανονική του θέση στα εξτρέμ, ο 26χρονος Πορτογάλος μπορεί να αγωνιστεί τόσο πίσω από τον επιθετικό έναν ρόλο που είχε ο Κωστούλας, ενώ μπορεί να παίξει και ως κλασικός σέντερ φορ.

Τέλος, ο Ολυμπιακός συνεχίζει να εξετάζει τις επιλογές του για την απόκτηση ενός αριστερού μπακ και ενός μέσου.