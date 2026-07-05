Με ταχύτατους ρυθμούς ο Ζοσέ Μουρίνιο συνεχίζει την ποιοτική αναβάθμιση του ρόστερ της Ρεάλ Μαδρίτης, ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Η «βασίλισσα» προχώρησε σε μια ακόμη μεταγραφή ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ντένζελ Ντάμφρις από την Ίντερ.

Ο Ολλανδός φουλ μπακ μάλιστα που αγωνίστηκε στο Μουντιάλ 2026, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

Την ίδια στιγμή η Ίντερ επισημοποίησε και αυτή την αποχώρησή του, ευχαριστώντας τον Ντάμφρις για την προσφορά του στην ομάδα την τελευταία πενταετία.

Το ποσό που δαπάνησε η Ρεάλ Μαδρίτης για να αποκτήσει τον Ολλανδό παίκτη φτάνει στα 20 εκατομμύρια ευρώ.