Οι πυροβολισμοί στη Νέα Υόρκη προκάλεσαν τον τραυματισμό οκτώ ανθρώπων, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά, το βράδυ του Σαββάτου στη συνοικία Κόνεϊ Άιλαντ του Μπρούκλιν, λίγες ώρες μετά τις εκδηλώσεις για την Ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα θύματα είναι δύο άνδρες, δύο γυναίκες και τέσσερα παιδιά ηλικίας 14, 12, 7 και 6 ετών.

Μία 21χρονη σε κρίσιμη κατάσταση

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Επτά από αυτούς νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, ενώ μία γυναίκα 21 ετών δίνει μάχη για τη ζωή της, καθώς βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:30 το βράδυ, όταν αστυνομικές δυνάμεις κλήθηκαν στη West 31st Street ύστερα από αναφορές για πυροβολισμούς.

Βρέθηκε όπλο, αλλά δεν υπάρχουν συλλήψεις

Οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα πυροβόλο όπλο στον χώρο όπου εκτυλίχθηκε το περιστατικό, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η σύλληψη υπόπτου.

Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της επίθεσης ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες άνοιξαν πυρ οι δράστες.