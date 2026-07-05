Οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι που πνέουν και σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και την παρατεταμένη ξηρασία, συνθέτουν και σήμερα ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Η Πολιτική Προστασία και το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ σε αρκετές περιοχές έχουν τεθεί σε εφαρμογή έκτακτα προληπτικά μέτρα, καθώς ο κίνδυνος παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, σε κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου (κατηγορία 4 – πορτοκαλί συναγερμός) βρίσκονται η Αττική, η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, η Εύβοια, οι Κυκλάδες, καθώς και περιοχές του Βορείου Αιγαίου, όπως η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ οι δήμοι και οι περιφέρειες έχουν ενεργοποιήσει σχέδια πρόληψης και άμεσης επέμβασης σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Απαγόρευση πρόσβασης στον Υμηττό

Στην Αττική εφαρμόζονται αυξημένα μέτρα προστασίας, με τις αρχές να απαγορεύουν την πρόσβαση στον Υμηττό και σε άλλες ευπαθείς δασικές περιοχές, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς από ανθρώπινη δραστηριότητα. Η απαγόρευση αφορά τόσο την κυκλοφορία οχημάτων όσο και την πρόσβαση πεζών σε συγκεκριμένες δασικές διαδρομές, ενώ περιπολίες της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, της Πολιτικής Προστασίας και εθελοντικών ομάδων πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά, όπως εργασίες που δημιουργούν σπινθήρες, υπαίθριες ψησταριές, καύση ξερών χόρτων ή κλαδιών, αλλά και οποιαδήποτε δραστηριότητα μέσα ή κοντά σε δασικές εκτάσεις που ενδέχεται να εξελιχθεί σε εστία πυρκαγιάς.

Τα μελτέμια ανεβάζουν τον δείκτη επικινδυνότητας

Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι, που σε αρκετές περιοχές φτάνουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα ανησυχίας για την Πυροσβεστική. Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, οι φλόγες μπορούν να εξαπλωθούν με μεγάλη ταχύτητα, δυσχεραίνοντας το έργο των επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Για τον λόγο αυτό, το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένει σε γενική επιφυλακή, ενώ έχουν ενισχυθεί οι περιπολίες και η επιτήρηση σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας.

Η ζέστη έστειλε τους Αθηναίους στις παραλίες

Την ίδια ώρα, οι υψηλές θερμοκρασίες οδήγησαν και σήμερα χιλιάδες κατοίκους της Αττικής στις κοντινές παραλίες, αναζητώντας λίγη δροσιά. Από νωρίς το πρωί αυξημένη ήταν η κίνηση προς τις οργανωμένες ακτές της Αθηναϊκής Ριβιέρας, αλλά και σε παραλίες της Ανατολικής Αττικής, με αρκετούς πολίτες να επιλέγουν να περάσουν μεγάλο μέρος της ημέρας δίπλα στη θάλασσα.

Παρά την έντονη ζέστη, οι ισχυροί άνεμοι διατήρησαν τη θερμική αίσθηση σε πιο ανεκτά επίπεδα σε αρκετές παραθαλάσσιες περιοχές, χωρίς όμως να μειώνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην ενδοχώρα.

Τι καιρό θα κάνει τη Δευτέρα

Για τη Δευτέρα οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν να πνέουν στο Αιγαίο, αν και σταδιακά αναμένεται μικρή εξασθένησή τους σε σχέση με το Σαββατοκύριακο. Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με υψηλές θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ οι άνεμοι θα συνεχίσουν να απαιτούν αυξημένη προσοχή όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί, υπό τις συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες, να εξελιχθεί μέσα σε λίγα λεπτά σε μεγάλη πυρκαγιά και απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να τηρούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και της Πυροσβεστικής μέχρι να υποχωρήσει το κύμα των ισχυρών μελτεμιών.