Στρατηγικό αντίβαρο στην αμερικανική κυριαρχία και τη διεθνή τάξη πραγμάτων επιχειρούν να προβάλουν το Πεκίνο και η Μόσχα. Οι δύο ισχυροί οικονομικοί εταίροι ενισχύουν διαρκώς τους αμυντικούς τους δεσμούς, με αποτέλεσμα τα ετήσια στρατιωτικά γυμνάσια Κίνας και Ρωσίας να παρακολουθούνται πλέον με έντονη καχυποψία από τα δυτικά κράτη, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία.

Στο πλαίσιο αυτό, το κινεζικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την έναρξη μεγάλης κλίμακας ναυτικών ασκήσεων για την επόμενη εβδομάδα, οι οποίες θα εξελιχθούν σε πολύ μικρή απόσταση από την ηπειρωτική Κίνα.

Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, που φέρουν την κωδική ονομασία «Joint Sea-2026», θα πραγματοποιηθούν «στον εναέριο και θαλάσσιο χώρο ανοιχτά του Τσινγκντάο», περιοχή που αποτελεί κομβικό στρατιωτικό λιμένα αλλά και γνωστό παραθαλάσσιο θέρετρο στα ανατολικά της χώρας.

Κοινές ναυτικές περιπολίες στον Ειρηνικό Ωκεανό

Η δράση των δύο στόλων δεν θα περιοριστεί στα στενά γεωγραφικά όρια των κινεζικών ακτών. Σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα των επιτελείων, η συνεργασία θα επεκταθεί αμέσως μετά το πέρας των τυπικών ασκήσεων. Όπως υπογραμμίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του κινεζικού υπουργείου Άμυνας:

«Μετά τα κοινά αυτά γυμνάσια, μέρος των δυνάμεων των δύο χωρών θα συμμετάσχει σε κοινή θαλάσσια περιπολία σε θαλάσσια ζώνη του Ειρηνικού»

Αναφορικά με τους ακριβείς σκοπούς αυτής της διπλής ναυτικής κινητοποίησης, η ηγεσία του Πεκίνου επέλεξε να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά της ως προς τον ακριβή αριθμό των πλοίων, των αεροσκαφών και του έμψυχου δυναμικού που θα εμπλακούν. Η επίσημη τοποθέτηση του κινεζικού υπουργείου αναφέρει ότι η εν λόγω πρωτοβουλία:

«έχει στόχο να απαντήσει στο σύνολο των προκλήσεων ασφαλείας και να διατηρήσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή»

Οι συγκεκριμένες κοινές ναυτικές επιχειρήσεις αποτελούν συνέχεια ενός θεσμού που έχει παγιωθεί στις σχέσεις των δύο χωρών, καθώς διοργανώνονται χωρίς διακοπή κάθε χρόνο από το 2012.