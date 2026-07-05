Το τέλος της συνεργασίας της με τον Ζαν Μοντέρο ανακοίνωσε η Βαλένθια, με την ισπανική ομάδα να αποχαιρετά τον Δομινικανό γκαρντ με ένα video στα social media.

Στην ανάρτηση της Βαλένθια γίνεται αναδρομή από την πρώτη ημέρα του Μοντέρο στην ομάδα μαζί με τις πιο εντυπωσιακές του φάσεις με την φανέλα της.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε ο Μοντέρο στην Euroleague είχε 14.4 πόντους, 3 ριμπάουντ και 4.8 ασίστ κατά μέσο όρο και οδήγησε τη Βαλένθια μέχρι το Final Four της Αθήνας.

Έτσι όλα δείχνουν πως ανοίγει ο δρόμος για την μεταγραφή του 22χρονου γκαρντ στον Ολυμπιακό, καθώς οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα.

Η ανάρτηση της Βαλένθια: