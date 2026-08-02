Η Σερ παραμένει μία από τις πιο εντυπωσιακές παρουσίες της διεθνούς showbiz. Στα 80 της χρόνια εξακολουθεί να εμφανίζεται με εφαρμοστά κολάν, κορμάκια και διάφανες δημιουργίες, διατηρώντας τη σκηνική αυτοπεποίθηση που τη χαρακτηρίζει από την αρχή της πορείας της. Η εικόνα και η ενέργειά της δίνουν την αίσθηση πως έχει νικήσει τον χρόνο.

Η ίδια έχει αποδώσει τη νεανική της εμφάνιση στα καλά γονίδια της οικογένειάς της. Σε συνέντευξή της στο «Good Morning Britain» είχε δηλώσει πως σκοπεύει να συνεχίσει να φορά τα αγαπημένα της τζιν και να διατηρεί τα μαλλιά της μακριά, προσθέτοντας ότι δεν προσπαθεί να δείχνει ή να αισθάνεται νεότερη. «Ειλικρινά, δεν προσπαθώ να είμαι νέα. Είμαι αυτό που είμαι, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό. Τα γονίδια στην οικογένειά μου είναι εκπληκτικά», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πίσω όμως από την εκθαμβωτική εικόνα βρίσκεται μια καριέρα που εκτείνεται σε περισσότερες από έξι δεκαετίες. Από την εποχή των «Sonny & Cher» μέχρι την τεράστια επιτυχία του «Believe», η τραγουδίστρια κατάφερε να ανανεώνει διαρκώς τον ήχο και την εικόνα της. Έχει κερδίσει Grammy και Όσκαρ, εντάχθηκε στο «Rock & Roll Hall of Fame» το 2024 και τιμήθηκε το 2026 με Grammy για το σύνολο της προσφοράς της.

Η άσκηση για τους γλουτούς και η διατροφή της

Σε παλαιότερη εμφάνισή της στην εκπομπή της Έλεν Ντε Τζένερις, η Σερ αποκάλυψε μία από τις ασκήσεις που περιλαμβάνει εδώ και χρόνια στο πρόγραμμά της. Πρόκειται για τα donkey kicks, μια άσκηση που ενεργοποιεί έντονα τους γλουτούς και συμβάλλει στη σύσφιξη και την ενδυνάμωσή τους.

Για να την εκτελέσεις σωστά, στηρίξου στα χέρια και στα γόνατα, κρατώντας την πλάτη σταθερή και τον κορμό ενεργοποιημένο. Διατήρησε το ένα πόδι λυγισμένο και σήκωσέ το αργά προς τα πίσω και ψηλά, με τη φτέρνα να κατευθύνεται προς την οροφή. Επίστρεψε ελεγχόμενα στην αρχική θέση και επανάλαβε την κίνηση και με το άλλο πόδι, αποφεύγοντας να καμπυλώνεις τη μέση.

Η ίδια είχε αναφέρει ότι εκτελεί τρία σετ των 25 επαναλήψεων, ενώ στο πρόγραμμά της περιλαμβάνει και τα παραδοσιακά καθίσματα, γνωστά ως squats. Πρόκειται για κινήσεις που ενεργοποιούν τους γλουτούς και τα πόδια και μπορούν να γίνουν χωρίς ειδικό εξοπλισμό. Παράλληλα, η Σερ έχει παραδεχτεί ότι της αρέσει η Zumba, την οποία κάνει μόνη της στο σπίτι ακολουθώντας σχετικά βίντεο.

Η γυμναστική αποτελούσε πάντα βασικό μέρος της καθημερινότητας της Σερ, η οποία φρόντιζε διαχρονικά να παραμένει δραστήρια και να διατηρεί το σώμα της δυνατό.

Εξίσου σημαντική θεωρεί και τη διατροφή. Η Σερ έχει δηλώσει ότι δεν αγαπά ιδιαίτερα το κρέας και αποφεύγει το κόκκινο κρέας και το ζαμπόν, ενώ προτιμά τροφές όπως λαχανικά, φρούτα, όσπρια και καστανό ρύζι. Το δικό της μυστικό δεν φαίνεται να βρίσκεται σε μία μεμονωμένη άσκηση ή σε μια αυστηρή δίαιτα, αλλά στη συνέπεια με την οποία φροντίζει τη φυσική της κατάσταση εδώ και δεκαετίες.

Είναι, λοιπόν, απόλυτα λογικό οι θαυμαστές της να την αποθεώνουν σε κάθε της εμφάνιση, καθώς στα 80 της εξακολουθεί να εντυπωσιάζει με την ενέργεια, τη φυσική της κατάσταση και τη σκηνική της παρουσία. Κάποιοι, μάλιστα, σχολιάζουν χαριτολογώντας πως το μυστικό της νεανικότητάς της ίσως συνδέεται και με τη σχέση της με τον 40χρονο Αλεξάντερ Έντουαρντς.

Η ίδια η Σερ έχει εξηγήσει γιατί προτιμά τους μικρότερους σε ηλικία συντρόφους, αποκαλύπτοντας ότι οι νεότεροι άνδρες τη φλερτάρουν συχνότερα. «Οι νεότεροι άνδρες είναι πιο τολμηροί. Τους μεγάλωσαν γυναίκες σαν εμένα», είχε δηλώσει, προσθέτοντας με το χαρακτηριστικό της χιούμορ: «Οι άνδρες της ηλικίας μου είναι οι περισσότεροι νεκροί και ήταν πάντα τρομοκρατημένοι να με πλησιάσουν».