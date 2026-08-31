Σκηνές βγαλμένες από ταινία εκτυλίχθηκαν αργά χθες, Κυριακή 30/8 τη νύχτα στην περιοχή της Αργυρούπολης, όπου ένας 46χρονος κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση από τέσσερα άτομα, τα οποία προσπάθησαν με τη βία να τον βάλουν μέσα σε ένα αυτοκίνητο.

Όπως επεσήμανε ο άνδρας κατά την προσπάθεια της αρπαγής του και ειδικότερα όταν αντιστάθηκε, οι δράστες τον πυροβόλησαν στον ώμο και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 46χρονου, ο οποίος είναι από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:30 τα ξημερώματα, στην οδό Γραβιάς.

Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε στις Αρχές ότι τέσσερα άγνωστα άτομα τον προσέγγισαν και προσπάθησαν με τη βία να τον βάλουν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο. Ο 46χρονος αντιστάθηκε και όπως κατήγγειλε κατά την αποχώρησή τους από το σημείο, ένας από τους δράστες τον πυροβόλησε στον ώμο.

Ο πυροβολισμός του προκάλεσε διαμπερές τραύμα

Ο τραυματίας μετέβη με δικό του μέσο στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, και περιέγραψε στους γιατρούς και τις Αρχές όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, προηγήθηκαν.

Όπως δε έγινε γνωστό ο πυροβολισμός του προκάλεσε διαμπερές τραύμα.

Προανάκριση διενεργείται από το τοπικό Τμήμα Ασφαλείας, προκειμένου να εξακριβωθεί το τι ακριβώς συνέβη χθες το βράδυ στην περιοχή της Αργυρούπολης και αν η καταγγελία που έχει κάνει ο 46χρονος και όσα έχει περιγράψει έχουν όντως γίνει έτσι.