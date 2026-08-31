Στην τελική ευθεία για τη ΔΕΘ μπαίνει η κυβέρνηση, με τον βασικό κορμό του πακέτου να έχει «κλειδώσει», μέτρα που μέχρι πρόσφατα βρίσκονταν στο τραπέζι να έχουν βγει από το κάδρο και τις τελευταίες θέσεις στο καλάθι της Θεσσαλονίκης να παραμένουν ανοιχτές για τις… εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής. Λίγα 24ωρα πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβει στο βήμα του Βελλίδειου, το οικονομικό επιτελείο μετρά τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και οριστικοποιεί τις παρεμβάσεις.

Ο λογαριασμός των φοροελαφρύνσεων και των εισοδηματικών ενισχύσεων για το 2027 κινείται στα επίπεδα του 1,5 δισ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής. Στις κυβερνητικές συσκέψεις έχουν «κλειδώσει» βασικές αλλαγές για ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζομένους, ενώ ανοιχτά παραμένουν τα σενάρια για πρόσθετη στήριξη των συνταξιούχων και έξτρα ελαφρύνσεις για τις οικογένειες.

Αντίθετα, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός πακέτου μένουν η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα και η μείωση του εταιρικού φορολογικού συντελεστή από το 22% στο 20%.

Το καλάθι της ΔΕΘ θα έχει προεκλογικό άρωμα και θα περιλαμβάνει σχεδόν όλες τις κοινωνικές ομάδες. Ειδικότερα:

Συνταξιούχοι . Εδώ αναζητείται μία από τις πιθανές εκπλήξεις της ΔΕΘ. Δεδομένη είναι η ετήσια οικονομική ενίσχυση του Νοεμβρίου, η οποία έχει αυξηθεί από τα 250 στα 300 ευρώ, με διευρυμένη περίμετρο δικαιούχων. Στο τραπέζι βρίσκονται σενάρια για αύξησή της στα 400 ευρώ ή ακόμη υψηλότερα, καθώς και για νέα διεύρυνση των κριτηρίων. Παράλληλα, από το 2027 καταργείται πλήρως η προσωπική διαφορά για περισσότερους από 670.000 συνταξιούχους, ενώ εξετάζονται αλλαγές στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, ώστε να επιβάλλεται μόνο στο τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει το σχετικό όριο.

. Εδώ αναζητείται μία από τις πιθανές εκπλήξεις της ΔΕΘ. Δεδομένη είναι η ετήσια οικονομική ενίσχυση του Νοεμβρίου, η οποία έχει αυξηθεί από τα 250 στα 300 ευρώ, με διευρυμένη περίμετρο δικαιούχων. Στο τραπέζι βρίσκονται σενάρια για αύξησή της στα 400 ευρώ ή ακόμη υψηλότερα, καθώς και για νέα διεύρυνση των κριτηρίων. Παράλληλα, από το 2027 καταργείται πλήρως η προσωπική διαφορά για περισσότερους από 670.000 συνταξιούχους, ενώ εξετάζονται αλλαγές στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, ώστε να επιβάλλεται μόνο στο τμήμα της σύνταξης που υπερβαίνει το σχετικό όριο. Ελεύθεροι επαγγελματίες. Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης, με την κυβέρνηση να σχεδιάζει σταδιακές αλλαγές όσο ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των ψηφιακών εργαλείων κατά της φοροδιαφυγής. Στο νέο μοντέλο εξετάζεται «μπόνους φορολογικής συνέπειας» για όσους συμμορφώνονται πλήρως με myDATA, POS, ηλεκτρονική τιμολόγηση και φορολογικές υποχρεώσεις. Παράλληλα, έχει «κλειδώσει» μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% ή και χαμηλότερα.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης, με την κυβέρνηση να σχεδιάζει σταδιακές αλλαγές όσο ενισχύεται η αποτελεσματικότητα των ψηφιακών εργαλείων κατά της φοροδιαφυγής. Στο νέο μοντέλο εξετάζεται «μπόνους φορολογικής συνέπειας» για όσους συμμορφώνονται πλήρως με myDATA, POS, ηλεκτρονική τιμολόγηση και φορολογικές υποχρεώσεις. Παράλληλα, έχει «κλειδώσει» μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% ή και χαμηλότερα. Εργαζόμενοι . Δεδομένη θεωρείται η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Ανοιχτό παραμένει εάν το όφελος θα μοιραστεί μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών ή θα περάσει ολόκληρο στους εργαζομένους, αυξάνοντας απευθείας τις καθαρές αποδοχές τους. Ο νέος κατώτατος μισθός αναμένεται να κινηθεί στα 950 ευρώ ή υψηλότερα, με την αύξηση να περνά και στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων.

. Δεδομένη θεωρείται η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Ανοιχτό παραμένει εάν το όφελος θα μοιραστεί μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών ή θα περάσει ολόκληρο στους εργαζομένους, αυξάνοντας απευθείας τις καθαρές αποδοχές τους. Ο νέος κατώτατος μισθός αναμένεται να κινηθεί στα 950 ευρώ ή υψηλότερα, με την αύξηση να περνά και στις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων. Στεγαστικό. Εξετάζονται νέο μοντέλο «Σπίτι μου» και παράταση φορολογικών κινήτρων που λήγουν στο τέλος του 2026, ενώ ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελούν οι ενεργειακές επενδύσεις. Μέσω της ευρωπαϊκής ρήτρας διαφυγής σχεδιάζεται να κινητοποιηθούν πάνω από 1 δισ. ευρώ έως το 2028 για δίκτυα, διασυνδέσεις, αποθήκευση και ενεργειακές υποδομές.

Το τελικό παζλ θα συμπληρωθεί στο παρά πέντε, με το οικονομικό επιτελείο να κρατά ένα μικρό περιθώριο για τις παρεμβάσεις που θα πάρουν το «πράσινο φως» λίγο πριν από τις ανακοινώσεις.