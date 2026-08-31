Περιοδεία στην Ημαθία πραγματοποίησε ο Θάνος Πλεύρης, με πρώτο σταθμό την Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο Αλεξάνδρειας.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου περιηγήθηκε στους χώρους της δομής και είχε συνάντηση με τη Διοίκηση και τους εργαζομένους, από τους οποίους ενημερώθηκε αναλυτικά για τη λειτουργία της, τις συνθήκες φιλοξενίας και τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινή διαχείριση.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η επιχειρησιακή ετοιμότητα της δομής, η τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και η αποτελεσματική εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής, με έμφαση στην επιτάχυνση των επιστροφών για όσους δεν δικαιούνται διεθνή προστασία.

Ο κ. Πλεύρης επισκέφθηκε επίσης τη Δομή Βέροιας, στο Στρατόπεδο «Αρματολού Κόκκινου» στις Βαρβάρες. Κατά τη συνάντησή του με τη Διοίκηση και το προσωπικό, ενημερώθηκε για τη λειτουργία της δομής, τις υφιστάμενες ανάγκες και τα ζητήματα που απασχολούν εργαζομένους και φιλοξενούμενους.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου συναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας, Κωνσταντίνο Καλαϊτζίδη, και Περιφερειακούς Συμβούλους.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν η πορεία των έργων και των αναπτυξιακών παρεμβάσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, καθώς και θέματα αγροτικής ανάπτυξης, υποδομών και ενίσχυσης της τοπικής οικονομίας.

Ο κ. Πλεύρης επισκέφθηκε στη συνέχεια τις εγκαταστάσεις της εξαγωγικής βιομηχανίας τροφίμων ALEXANDER Α.Ε., στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Βέροιας. Εκεί ενημερώθηκε για τη δραστηριότητα της επιχείρησης στη μεταποίηση και εμπορία φρούτων, τη σύνδεσή της με την τοπική πρωτογενή παραγωγή και την εξαγωγική της παρουσία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ανάγκες της παραγωγικής οικονομίας σε εργατικό δυναμικό και στις δυνατότητες κάλυψής τους μέσα από οργανωμένες και απολύτως νόμιμες διαδικασίες μετάκλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος, όπως το κόστος παραγωγής, η πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και η ανάπτυξη νέων, ανταγωνιστικών προϊόντων.

Η περιοδεία ολοκληρώθηκε στα γραφεία της Δ.Ε.Ε.Π. Νέας Δημοκρατίας Ημαθίας στη Βέροια, όπου ο υπουργός παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης και παρουσίασε τα συμπεράσματα της επίσκεψής του, καθώς και τις βασικές προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής για τη μετανάστευση, τις επιστροφές και τη νόμιμη κάλυψη των αναγκών της ελληνικής οικονομίας σε εργατικό δυναμικό.

Παρόντες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ήταν ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης, καθώς και οι βουλευτές Ημαθίας Τάσος Μπαρτζώκας και Στέλλα Αραμπατζή. Τον υπουργό συνόδευε ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Ημαθίας Ηλίας Ηλιόπουλος.