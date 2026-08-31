Μια διαφορετική και ιδιαίτερα προσωπική συνέντευξη παραχώρησε η Κάιλι Τζένερ, μόνο που αυτή τη φορά δεν είχε απέναντί της κάποιον δημοσιογράφο. Τις ερωτήσεις ανέλαβαν τα δύο παιδιά της, η 8χρονη Στόρμι και ο 4χρονος Έιρ, χαρίζοντας μερικές από τις πιο αυθόρμητες στιγμές της.

Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε την Κυριακή (30.08.2026) στο προσωπικό κανάλι της Κάιλι Τζένερ στο YouTube. Ο μικρός Έιρ ανέλαβε μάλιστα να παρουσιάσει το δικό τους «σόου», κρατώντας μια κλακέτα και καλωσορίζοντας τους θεατές στην «ταινία» τους, ενώ η Στόρμι είχε ετοιμάσει μόνη της τις ερωτήσεις που θα έκανε στη μητέρα της.

«Είσαι τόσο γλυκιά, δεν μπορώ να το πιστέψω. Πώς μεγάλωσες τόσο; Πότε μεγάλωσες τόσο;», είπε συγκινημένη η Κάιλι Τζένερ στη Στόρμι, σχολιάζοντας το πόσο γρήγορα μεγαλώνει η κόρη της.

Η Κάιλι Τζένερ αποκάλυψε το αγαπημένο της φαγητό

Ανάμεσα στις ερωτήσεις που δέχθηκε, η Κάιλι Τζένερ αποκάλυψε και ποιο είναι το αγαπημένο της φαγητό. Η απάντησή της πιθανότατα θα εκπλήξει αρκετούς, καθώς επέλεξε ένα ελληνικό πιάτο: τα ελληνικά κεμπάπ.

Η συζήτηση με τη Στόρμι δεν περιορίστηκε, όμως, στις προτιμήσεις της μητέρας της. Η 8χρονη τη ρώτησε τι θα συμβούλευε τον 10χρονο εαυτό της.

Η Κάιλι απάντησε ότι θα του έλεγε να συνεχίσει να είναι ο εαυτός του, προσθέτοντας με χιούμορ ότι κάποια μέρα θα αποκτούσε ένα παιδί σχεδόν 10 ετών, το οποίο θα της έμοιαζε πάρα πολύ.

Η «τιμωρία» από την Κρις Τζένερ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η ερώτηση της Στόρμι για την Κρις Τζένερ, την οποία τα εγγόνια της αποκαλούν «Lovey».

Η μικρή θέλησε να μάθει αν η γιαγιά της είχε τιμωρήσει ποτέ την Κάιλι όταν ήταν παιδί. Η επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα παραδέχθηκε ότι πράγματι είχε συμβεί, χωρίς όμως να αποκαλύψει τον λόγο. Αντίθετα, της ξεκαθάρισε ότι θα της εξηγήσει περισσότερα όταν μεγαλώσει.

Ο Ρομπ είναι ο πιο αστείος, η Κιμ χορεύει χειρότερα

Η Κάιλι Τζένερ κλήθηκε επίσης να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούσαν τα μέλη της διάσημης οικογένειάς της.

Όταν τα παιδιά της τη ρώτησαν ποιος είναι ο πιο αστείος στην οικογένεια, επέλεξε τον αδελφό της, Ρομπ Καρντάσιαν.

Στον αντίποδα, όταν ρωτήθηκε ποιος χορεύει χειρότερα, η απάντηση ήταν η Κιμ Καρντάσιαν, την οποία η οικογένεια αποκαλεί «θεία Kiki». Η Κάιλι αποκάλυψε ακόμη μια άγνωστη λεπτομέρεια από τα παιδικά της χρόνια, καθώς αναφέρθηκε στην πρώτη δουλειά που έκανε.

Όπως είπε, είχε εργαστεί ως ταμίας στο κατάστημα της μητέρας της. Η Στόρμι κατάλαβε αμέσως ότι αναφερόταν στο «Smooch», το κατάστημα παιδικών ρούχων που είχαν δημιουργήσει η Κρις Τζένερ και η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν.

Στο τέλος της συνέντευξης, η Στόρμι ρώτησε τη μητέρα της τι αγαπά περισσότερο στην ίδια και στον αδελφό της. Η Κάιλι στάθηκε ιδιαίτερα στην κοινωνικότητα της κόρης της, λέγοντας πως ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζει σε εκείνη είναι η ικανότητά της να κάνει εύκολα φίλους.