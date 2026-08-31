Την αποχώρησή του από την ηγεσία του αμερικανικού Στρατού αποφάσισε ο Νταν Ντρίσκολ, καταθέτοντας την παραίτησή του στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, έπειτα από μια μακρά περίοδο έντονων διαφωνιών με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Την εξέλιξη αποκάλυψε η Wall Street Journal, επικαλούμενη την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι, ενώ την παραίτηση επιβεβαίωσε στη συνέχεια και ο Λευκός Οίκος. Ο Ντρίσκολ αναμένεται να αποχωρήσει από το Πεντάγωνο μέσα στις επόμενες ημέρες, ολοκληρώνοντας περίπου 18 μήνες στη θέση του υπουργού Στρατού.

Η σύγκρουση με τον Χέγκσεθ

Οι σχέσεις των δύο ανδρών είχαν επιδεινωθεί εδώ και μήνες, με τις διαφωνίες να αφορούν τόσο την κατεύθυνση που θα έπρεπε να ακολουθήσει ο Στρατός όσο και τις σαρωτικές αλλαγές του Χέγκσεθ στην ανώτατη στρατιωτική ηγεσία.

Καθοριστικό επεισόδιο αποτέλεσε η αιφνιδιαστική απομάκρυνση του αρχηγού του Στρατού, στρατηγού Ράντι Τζορτζ, από τον Χέγκσεθ τον περασμένο Απρίλιο. Ο Ντρίσκολ είχε αναπτύξει στενή συνεργασία με τον Τζορτζ και, μετά την αποπομπή του, τον είχε υπερασπιστεί δημοσίως, χαρακτηρίζοντάς τον εξαιρετικό και μεταρρυθμιστή ηγέτη.

Οι τριβές δεν περιορίζονταν, πάντως, σε αυτή την υπόθεση. Ο Χέγκσεθ είχε παρέμβει και σε ζητήματα στελέχωσης και προαγωγών του Στρατού. Τον Φεβρουάριο είχε ζητήσει από τον Ντρίσκολ την απομάκρυνση του συνταγματάρχη Ντέιβιντ Μπάτλερ, στενού συμβούλου και εκπροσώπου του υπουργού Στρατού.

Σύμφωνα με προηγούμενα δημοσιεύματα, η σχέση τους είχε αρχίσει να δοκιμάζεται ακόμη νωρίτερα. Μεταξύ άλλων, ο Χέγκσεθ φέρεται να είχε ενοχληθεί από πρωτοβουλία του Ντρίσκολ για επισκέψεις του Τραμπ και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς σε στρατιώτες, στο πλαίσιο της παρουσίασης σχεδίων για αλλαγές στον Στρατό. Ο Ντρίσκολ διατηρεί στενή προσωπική σχέση με τον Βανς.

Μάλιστα, τον Απρίλιο, παρά τις πληροφορίες που ήδη κυκλοφορούσαν για το μέλλον του, ο Ντρίσκολ είχε δηλώσει ότι δεν σχεδίαζε να εγκαταλείψει τη θέση του. Τους επόμενους μήνες, ωστόσο, το χάσμα με τον Χέγκσεθ παρέμεινε, με τη Wall Street Journal να αναφέρει ήδη από τα τέλη Αυγούστου ότι ο υπουργός Στρατού προσανατολιζόταν στην έξοδο.

Νέο κενό στην κορυφή του αμερικανικού Στρατού

Η παραίτηση του Ντρίσκολ δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερο κενό στην ανώτατη ηγεσία του Στρατού. Μετά την απομάκρυνση του Ράντι Τζορτζ, καθήκοντα αρχηγού εκτελεί ο στρατηγός Κρίστοφερ ΛαΝίβ, ενώ δεν έχει ακόμη αναλάβει μόνιμος, επικυρωμένος από τη Γερουσία διάδοχος. Με την αποχώρηση Ντρίσκολ, ο Στρατός μένει χωρίς επικυρωμένη από τη Γερουσία ηγεσία τόσο σε πολιτικό όσο και σε στρατιωτικό επίπεδο.

Ο Λευκός Οίκος, πάντως, επέλεξε να αποχαιρετήσει τον Ντρίσκολ με θετικό απολογισμό. Η Άννα Κέλι εξήρε τη συμβολή του στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Στρατού, στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και στις προσπάθειες διαπραγμάτευσης για τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας.