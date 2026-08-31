Με ήπιες διορθωτικές τάσεις έκλεισε η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους επενδυτές να προχωρούν σε λελογισμένη κατοχύρωση κερδών. Παρά τη μικρή σημερινή υποχώρηση, ο Αύγουστος αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποδοτικός για την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά, η οποία ολοκλήρωσε τον μήνα με συνολική άνοδο 4,18%.



Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή εμπιστοσύνη των επενδυτών, καθώς το Χρηματιστήριο συμπλήρωσε πλέον πέντε διαδοχικούς ανοδικούς μήνες, διατηρώντας το θετικό momentum.

Η συναλλακτική δραστηριότητα εκτοξεύθηκε με την αξία των συναλλαγών να ξεπερνά τα 800 εκατ. ευρώ λόγω της αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων που ακολούθησε τις αλλαγές των δεικτών του οίκου MSCI, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Πτώση καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και αρνητικά άνοιξε η Wall Street, με την προσοχή των επενδυτών στραμμένη στη νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν η οποία ενισχύει τις τιμές του πετρελαίου και τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.



O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.677,26 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,10%.



Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.669,50 μονάδες (-0,39%) και υψηλότερη τιμή στις 2.690,29 μονάδες (+0,39%).



Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 803,21 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 58.667.713 μετοχές.



Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε σε ποσοστό 0,10%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,39%.



Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της CrediaBank (+3,23%), της ΕΥΔΑΠ (+1,76%), της Τιτάν (+1,68%), του ΟΛΠ (+1,57%), της Optima Bank (+1,25%) και της Viohalco (+1,06%).



Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Allwyn (-2,32%), της Eurobank (-1,38%), της Jumbo (-0,84%) και της Elvalhalcor (-0,80%).



Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 12.331.476 και 8.959.765 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Motor Oil με 344,11 εκατ. ευρώ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 77,93 εκατ. ευρώ.



Ανοδικά κινήθηκαν 47 μετοχές, 60 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΕΧΑΕ(+5,01%) και Mermeren (+4,67%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: MIG (-5,22%) και ΕΥΑΘ (-3,56%).