Δύο γυναίκες καταδικάστηκαν σε θάνατο στο Ιράν για υποθέσεις που συνδέονται με το κύμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων του Ιανουαρίου, εν μέσω νέων καταγγελιών ότι η Τεχεράνη χρησιμοποιεί την εσχάτη των ποινών ως μέσο καταστολής της διαφωνίας.

Πρόκειται για τη 43χρονη Λεϊλά Αμπολχασάνι, μητέρα δύο έφηβων κοριτσιών, και την 20χρονη Ταρανέ Ραχίμι. Οι δύο γυναίκες καταδικάστηκαν σε διαφορετικές υποθέσεις, οι οποίες όμως σχετίζονται με γεγονότα στην Ισφαχάν, μία από τις πόλεις όπου οι διαδηλώσεις είχαν πάρει μεγάλες διαστάσεις στις 8 και 9 Ιανουαρίου.

Η 43χρονη που κατηγορείται για «πόλεμο κατά του Θεού»

Η Αμπολχασάνι συνελήφθη στις 8 Ιανουαρίου στη Σαχίν Σαρ της επαρχίας Ισφαχάν και κρατείται εδώ και περισσότερους από επτά μήνες.

Δικαστήριο της Ισφαχάν την καταδίκασε σε θάνατο για την κατηγορία της «moharebeh» («εχθρότητας προς τον Θεό»), ένα από τα αδικήματα που μπορούν να επισύρουν τη θανατική ποινή στο Ιράν.

Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι συμμετείχε στον εμπρησμό καταστήματος κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Η οικογένειά της το αρνείται και υποστηρίζει ότι η 43χρονη βρισκόταν στο σημείο και βιντεοσκοπούσε το κατάστημα ενώ αυτό είχε ήδη τυλιχθεί στις φλόγες.

Η ποινή της έχει εφεσιβληθεί και η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου του Ιράν.

Θανατική ποινή στην 20χρονη, 25 χρόνια φυλακή στη δίδυμη αδελφή της

Η δεύτερη γυναίκα είναι η 20χρονη Ταρανέ Ραχίμι, η οποία συνελήφθη επίσης στην Ισφαχάν και δικάστηκε μαζί με ακόμη εννέα κατηγορούμενους στην υπόθεση που είναι γνωστή ως «Shohada Square».

Η Ραχίμι καταδικάστηκε σε θάνατο, ενώ η δίδυμη αδελφή της, Ρομίνα Ραχίμι, η οποία είναι κατηγορούμενη στην ίδια υπόθεση, καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση.

Η οργάνωση Femena εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για το κατά πόσο οι κατηγορούμενοι είχαν ουσιαστική πρόσβαση σε δικηγόρους και τη δυνατότητα να αμφισβητήσουν τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον τους.

Δεκάδες διαδηλωτές αντιμέτωποι με την εκτέλεση

Οι δύο νέες καταδίκες δεν αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις. Η Διεθνής Αμνηστία έχει προειδοποιήσει για απότομη αύξηση των θανατικών ποινών σε βάρος ανθρώπων που συνελήφθησαν στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, καταγγέλλοντας δίκες με σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων και καταγγελίες για βασανιστήρια και εξαναγκαστικές «ομολογίες».

Σύμφωνα με την Iran Human Rights, τουλάχιστον 44 διαδηλωτές που συνελήφθησαν σε σχέση με τις κινητοποιήσεις είχαν καταδικαστεί σε θάνατο μέχρι την άνοιξη, ανάμεσά τους γυναίκες και άτομα που ήταν ανήλικα κατά τον χρόνο των φερόμενων αδικημάτων.

Οι διαδηλώσεις είχαν ξεκινήσει στα τέλη Δεκεμβρίου του 2025 με αφορμή τη βαθιά οικονομική κρίση και την επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου, πριν εξελιχθούν σε ευρύτερο κίνημα αμφισβήτησης της πολιτικής και θρησκευτικής ηγεσίας.

Η Human Rights Watch έχει καταγγείλει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν πραγματικά πυρά και προχώρησαν σε μαζικές συλλήψεις, ενώ οι πραγματικές διαστάσεις της καταστολής παραμένουν δύσκολο να εξακριβωθούν λόγω των εκτεταμένων περιορισμών στην πρόσβαση στο διαδίκτυο και την ενημέρωση.