Τραγικό θάνατο βρήκε την Κυριακή ένας νεαρός μετανάστης από το Σουδάν σε αυτοκινητόδρομο της βόρειας Γαλλίας, στην προσπάθειά του να φτάσει στη Βρετανία. Το θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο άτυχος άνδρας αναρριχήθηκε στο στέγαστρο των διοδίων και επιχείρησε ένα επικίνδυνο άλμα προς την καρότσα κινούμενου φορτηγού που περνούσε εκείνη τη στιγμή.



Η πτώση αποδείχθηκε μοιραία, κόβοντας ακαριαία το νήμα της ζωής του και αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την απελπισία των ανθρώπων που ρισκάρουν τα πάντα.

Pas-de-Calais : un migrant décède en tentant de sauter sur un camion pour rejoindre l’Angleterre

➡️ https://t.co/ENMmvjQcoH pic.twitter.com/Aa7j2yoYcQ — Le Parisien (@le_Parisien) August 31, 2026

Τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή «ένας 22χρονος σουδανικής καταγωγής, επίδοξος μετανάστης, πήδηξε από το στέγαστρο των διοδίων στο ύψος της κοινότητας Σετκ», ανέφερε η εισαγγελία του Σεντ-Ομέρ, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του τηλεοπτικού καναλιού France 3 και της τοπικής εφημερίδας La Voix du Nord.



Ο νεαρός μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος σε νοσοκομείο της Λιλ, όπου άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της Κυριακής. Με βάση τα πλάνα από τις κάμερες παρακολούθησης, «επιχείρησε να πηδήξει πάνω σε ένα φορτηγό αλλά δεν τα κατάφερε και έπεσε στον δρόμο, πίσω από το όχημα», πρόσθεσε η εισαγγελία. Ένα άλλο πρόσωπο που βρισκόταν στο ίδιο σημείο λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα κατάφερε να πηδήξει πάνω στο φορτηγό.

🔴 Un migrant soudanais de 22 ans est mort dimanche après avoir chuté du toit d’un péage à Setques (Pas-de-Calais) en tentant de sauter sur un camion pour rejoindre l’Angleterre. pic.twitter.com/OolJYLfKYI — Occidentis (@OccidentisMedia) August 31, 2026

Παρά τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας γύρω από το λιμάνι του Καλαί και τη σήραγγα της Μάγχης, πολλοί άνθρωποι επιχειρούν να πάνε παράτυπα στη Βρετανία, σκαρφαλώνοντας συνήθως σε φορτηγά για να πετύχουν τον σκοπό τους. Τα τελευταία χρόνια πάντως οι περισσότεροι προσπαθούν να περάσουν με βάρκες τη Μάγχη.



Από τις αρχές Ιανουαρίου, τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν στη Βρετανία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.