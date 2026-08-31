Στο εδώλιο κατέληξε ο 42χρονος Βρετανός επιβάτης που προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση κατά τη διάρκεια πτήσης από το Νιουκάστλ προς το Ηράκλειο, με αποτέλεσμα ο κυβερνήτης να αλλάξει πορεία και να προσγειώσει το αεροσκάφος στη Θεσσαλονίκη.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης του επέβαλε ποινή φυλάκισης τριών μηνών με τριετή αναστολή, κρίνοντάς τον ένοχο για μη συμμόρφωση στις εντολές του κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο 42χρονος παραδέχθηκε τις πράξεις του και απέδωσε τη συμπεριφορά του στην κατανάλωση αλκοόλ. «Ήμουν πολύ μεθυσμένος», ανέφερε ενώπιον του δικαστηρίου, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη για όσα συνέβησαν μέσα στο αεροσκάφος.

Επιθετικός απέναντι σε πλήρωμα και επιβάτες

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Κυριακής 30 Αυγούστου, όταν ο 42χρονος, σύμφωνα με τις Αρχές, βρισκόταν σε εμφανή κατάσταση μέθης και άρχισε να προκαλεί φασαρία στην καμπίνα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, συμπεριφερόταν επιθετικά τόσο προς μέλη του πληρώματος όσο και προς συνεπιβάτες του, ενώ αρνούνταν να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις που του γίνονταν.

Η κατάσταση μέσα στο αεροσκάφος κρίθηκε αρκετά σοβαρή ώστε ο κυβερνήτης να αποφασίσει ότι η πτήση δεν μπορούσε να συνεχιστεί κανονικά προς την Κρήτη.

Το αεροπλάνο, που είχε απογειωθεί από το Νιουκάστλ με προορισμό το Ηράκλειο, άλλαξε πορεία και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα.



Αστυνομικοί του αερολιμένα περίμεναν το αεροσκάφος και, μετά την προσγείωση, συνέλαβαν τον 42χρονο. Σε βάρος του είχε αρχικά σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία αεροσκαφών, παράβαση εντολών κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης, βάσει του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου.

Μετά την απομάκρυνσή του από το αεροσκάφος, η πτήση μπόρεσε να συνεχίσει κανονικά για τον τελικό προορισμό της, το Ηράκλειο