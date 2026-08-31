Τυχερός και ευλογημένος για τη σχέση του με την Τζένιφερ Άνιστον δήλωσε ο σύντροφός της, Τζιμ Κέρτις, περιγράφοντας τη σταρ του Χόλιγουντ ως έναν προσγειωμένο, ευγενικό και τρυφερό άνθρωπο με «ανοιχτή καρδιά».

Ο 50χρονος υπνοθεραπευτής μίλησε για την 57χρονη ηθοποιό στο podcast «The Jamie Kern Lima Show», αναφερόμενος μεταξύ άλλων στον στενό κύκλο φίλων της, τον οποίο χαρακτήρισε «μια ομάδα κολλητών φίλων που είναι σαν οικογένεια».

«Νιώθω απίστευτα ευλογημένος που αποτελώ μέρος αυτής της οικογένειας και που με έχουν καλωσορίσει σε αυτήν», δήλωσε.

Η πρώτη φορά που η Άνιστον φωτογραφήθηκε με τον Κέρτις ήταν κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με γιοτ στη Μαγιόρκα το περασμένο καλοκαίρι. Μαζί τους βρίσκονταν ο Τζέισον Μπέιτμαν με τη σύζυγό του, Αμάντα Άνκα, καθώς και η Κόρτνεϊ Κοξ. Λίγες εβδομάδες αργότερα, η Άνιστον και ο Κέρτις εθεάθησαν ξανά μαζί με τον Μπέιτμαν και την Άνκα στη Νέα Υόρκη.

Λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του επεισοδίου του podcast, το ζευγάρι απαθανατίστηκε να αποχωρεί από δείπνο στο Λος Άντζελες μαζί με την Κόρτνεϊ Κοξ, τον Τζέισον Μπέιτμαν, την Αμάντα Άνκα και τη Λίζα Κούντροου.

Ο Κέρτις χαρακτήρισε τον στενό κύκλο της Άνιστον «μια τόσο όμορφη κοινότητα και ομάδα».

«Λέει πολλά τόσο για εκείνη όσο και για τους ίδιους το γεγονός ότι όλοι είναι τόσο προσγειωμένοι και τόσο ευγενικοί. Και δεν είναι έτσι μόνο απέναντί μου», ανέφερε. «Υπάρχει λόγος που όλη αυτή η παρέα και η κοινότητα είναι τόσο αγαπητή».

Μιλώντας γενικότερα για τη σχέση του με την ηθοποιό, ο Κέρτις είπε ότι τα πράγματα «πηγαίνουν πολύ καλά».

«Η δική μου εμπειρία από εκείνη είναι ότι είναι πολύ προσγειωμένη, ανοιχτή, δοτική, ευγενική και τρυφερή», δήλωσε. «Νιώθω ευλογημένος που βρίσκομαι σε σχέση με έναν άνθρωπο που έχει τόσο ανοιχτή καρδιά, είναι τόσο καλός και τόσο τρυφερός».

Η Άνιστον και ο Κέρτις έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι τον Νοέμβριο, στην εκδήλωση Women in Hollywood του «ELLE», όπου η ηθοποιός ήταν μεταξύ των τιμώμενων προσώπων της βραδιάς. Η Τζένιφερ Άνιστον δεν έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια για τη σχέση τους. Σε συνέντευξή της, ωστόσο, στο «ELLE» τον Νοέμβριο είχε χαρακτηρίσει τον Κέρτις «πραγματικά εξαιρετικό».

«Η υπνοθεραπεία είναι ένα από τα πολλά πράγματα που κάνει», είχε αναφέρει για την επαγγελματική του δραστηριότητα, μέσω της οποίας, όπως είπε, «βοηθά πάρα πολλούς ανθρώπους».

«Είναι πολύ ξεχωριστός, πολύ φυσιολογικός και πολύ ευγενικός και θέλει να βοηθά τους ανθρώπους να θεραπευτούν, να ξεπερνούν τα τραύματα και τη στασιμότητα και να βρίσκουν καθαρότητα στη ζωή τους. Είναι πολύ όμορφο να αφιερώνεις τη ζωή σου σε κάτι τέτοιο», είχε δηλώσει η ηθοποιός.