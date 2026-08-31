Νέα θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει ο Μελ Γκίμπσον, έπειτα από ένα σύντομο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να μιμείται τις κινήσεις διερμηνέα της Αμερικανικής Νοηματικής Γλώσσας την ώρα που εκείνη εργάζεται επί σκηνής.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 29 Αυγούστου στο Fan Expo Canada στο Τορόντο, όπου ο 70χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης είχε προγραμματισμένη συζήτηση με τίτλο «Από τον Braveheart στο Mad Max: Ερωτήσεις και Απαντήσεις με τον Mel Gibson».

Η στιγμή που προκάλεσε τις αντιδράσεις

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, η διερμηνέας μεταφέρει στη νοηματική την παρουσίαση του Γκίμπσον για τους κωφούς και βαρήκοους θεατές.

Ο ηθοποιός βγαίνει από τα παρασκήνια πίσω της και, για λίγα δευτερόλεπτα, κάνει γρήγορες και υπερβολικές κινήσεις με τα χέρια του, οι οποίες από πολλούς ερμηνεύτηκαν ως μίμηση και χλευασμός της δουλειάς της.

Στη συνέχεια περνά μπροστά της, χαιρετά τον συντονιστή και κάθεται στη θέση του.

Το απόσπασμα έγινε γρήγορα viral και οι αντιδράσεις ήταν έντονες. Μέλος της κοινότητας της ASL έγραψε ότι είναι «πάντα απογοητευτικό να βλέπω τη γλώσσα μου να γίνεται αντικείμενο χλευασμού», τονίζοντας ότι η κοινότητα εργάζεται σκληρά ώστε η γλώσσα της να αναγνωρίζεται και να αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα. Άλλοι χρήστες χαρακτήρισαν τη συμπεριφορά του Γκίμπσον «απεχθή» και «αδικαιολόγητα σκληρή».

Η Αμερικανική Νοηματική Γλώσσα δεν αποτελεί απλώς ένα σύνολο χειρονομιών. Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Κώφωσης και Άλλων Διαταραχών Επικοινωνίας των ΗΠΑ, η ASL είναι πλήρης φυσική γλώσσα, με δική της γραμματική και γλωσσική δομή, και αποτελεί την κύρια γλώσσα πολλών κωφών και βαρήκοων ανθρώπων στη Βόρεια Αμερική.

«Ήταν μια αυθόρμητη, απερίσκεπτη βλακεία»

Μετά τον σάλο, ο Γκίμπσον παραδέχθηκε ότι η κίνησή του ήταν λανθασμένη και ζήτησε συγγνώμη.

«Μερικές φορές, όταν σε σπρώχνουν πάνω σε μια σκηνή, κάτω από τα φώτα, το μυαλό σου βρίσκεται παντού και κάποιες φορές εκδηλώνεται αυθόρμητα μια απερίσκεπτη βλακεία», δήλωσε στο People.

Ο ηθοποιός πρόσθεσε ότι «δεν υπήρχε καμία κακόβουλη πρόθεση» και ζήτησε συγγνώμη από όσους ενοχλήθηκαν από τη συμπεριφορά του. Την ίδια δήλωση έδωσε και στο TMZ, επιμένοντας ότι επρόκειτο για μια ανόητη κίνηση της στιγμής και όχι για σκόπιμη επίθεση στην κοινότητα των κωφών.

Ο σάλος έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Γκίμπσον επιχειρεί να βρίσκεται ξανά έντονα στο κινηματογραφικό προσκήνιο. Κατά τη διάρκεια του ίδιου panel μίλησε για την καριέρα του στα «Mad Max» και «Lethal Weapon», αλλά και για τις δύο επερχόμενες ταινίες «The Resurrection of the Christ», συνέχειες του «The Passion of the Christ».