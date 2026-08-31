Η Μπενφίκα πήρε τη νίκη με 2-1 απέναντι στην Εστορίλ για την 4η αγωνιστική της Primeira Liga, έχοντας τον έλεγχο της αναμέτρησης σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ όσο αποτυπώνει το σκορ.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρήκε και πάλι δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ στο 40′, ενώ ο Λενγκλέ έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στους γηπεδούχους στο 51′. Η Εστορίλ κατάφερε απλώς να περιορίσει την έκταση της ήττας στο 82′, με σκόρερ τον Μπεργκαουί.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην πορτογαλική Primeira Liga έχουν ως εξής:

Ρίο Αβε-Σπόρτινγκ Λισαβόνας 0-4 Αλβέρκα-Σάντα Κλάρα 1-1 Αρούκα-Μαρίτιμο 2-1 Ακαντέμικο-Πόρτο 0-3 Νασιονάλ-Εστρέλα Αμαδόρα 2-3 Κάζα Πία-Μορεϊρένσε 0-1 Φαμαλικάο-Ζιλ Βισέντε 0-0 Μπενφίκα-Εστορίλ 2-1 Μπράγκα-Γκιμαράες 1-0 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 4 αγώνες) Πόρτο 12 Σπόρτινγκ Λισ. 10 Αρούκα 9 Σάντα Κλάρα 8 Μπενφίκα 7 -3αγ. Ζιλ Βισέντε 7 -3αγ. Μαρίτιμο 7 Εστρέλα Αμαδόρα 5 -3αγ. Μπράγκα 4 -2αγ. Νασιονάλ 4 Μορεϊρένσε 4 -3αγ. Γκιμαράες 3 Ρίο Αβε 3 Φαμαλικάο 2 Ακαντέμικο 2 Αλβέρκα 2 Εστορίλ 1 Κάσα Πία 0