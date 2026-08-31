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Η Μπενφίκα πήρε τη νίκη με 2-1 απέναντι στην Εστορίλ για την 4η αγωνιστική της Primeira Liga, έχοντας τον έλεγχο της αναμέτρησης σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ όσο αποτυπώνει το σκορ.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρήκε και πάλι δίχτυα, ανοίγοντας το σκορ στο 40′, ενώ ο Λενγκλέ έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στους γηπεδούχους στο 51′. Η Εστορίλ κατάφερε απλώς να περιορίσει την έκταση της ήττας στο 82′, με σκόρερ τον Μπεργκαουί.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην πορτογαλική Primeira Liga έχουν ως εξής:

Ρίο Αβε-Σπόρτινγκ Λισαβόνας       0-4
Αλβέρκα-Σάντα Κλάρα               1-1
Αρούκα-Μαρίτιμο                   2-1
Ακαντέμικο-Πόρτο                  0-3
Νασιονάλ-Εστρέλα Αμαδόρα          2-3
Κάζα Πία-Μορεϊρένσε               0-1
Φαμαλικάο-Ζιλ Βισέντε             0-0
Μπενφίκα-Εστορίλ                  2-1
Μπράγκα-Γκιμαράες                 1-0
 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
(Σε 4 αγώνες)
 
Πόρτο             12 
Σπόρτινγκ Λισ.    10 
Αρούκα             9 
Σάντα Κλάρα        8  
Μπενφίκα           7 -3αγ.
Ζιλ Βισέντε        7 -3αγ.
Μαρίτιμο           7 
Εστρέλα Αμαδόρα    5 -3αγ.
Μπράγκα            4 -2αγ.
Νασιονάλ           4 
Μορεϊρένσε         4 -3αγ.
Γκιμαράες          3
Ρίο Αβε            3 
Φαμαλικάο          2
Ακαντέμικο         2 
Αλβέρκα            2 
Εστορίλ            1
Κάσα Πία           0