Νέο μεγάλο μέτωπο ανοίγει ανάμεσα στη μουσική βιομηχανία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι εκδοτικοί βραχίονες της Sony Music και της Warner Music προσέφυγαν σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας εναντίον της Anthropic, της εταιρείας πίσω από το chatbot Claude.

Στην αγωγή, η οποία κατατέθηκε στις 28 Αυγούστου στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Βόρειας Καλιφόρνιας, οι Sony Music Publishing και Warner Chappell Music κατηγορούν την Anthropic ότι χρησιμοποίησε χωρίς άδεια προστατευόμενες μουσικές συνθέσεις για να εκπαιδεύσει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της. Ως εναγόμενοι κατονομάζονται επίσης ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Dario Amodei, και ο συνιδρυτής Benjamin Mann.

Από τους Beatles και την Taylor Swift μέχρι τον Michael Jackson

Σύμφωνα με το Reuters, οι μουσικοί εκδότες υποστηρίζουν ότι η Anthropic απέκτησε παράνομα στίχους και παρτιτούρες εκατοντάδων καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων οι The Beatles, Taylor Swift και Michael Jackson, για την εκπαίδευση του Claude.

Στην αγωγή αναφέρονται επίσης τραγούδια όπως τα «All I Want for Christmas Is You» της Mariah Carey, «Eye of the Tiger» των Survivor, «Ain’t No Mountain High Enough», «Livin’ on a Prayer», «September» και «Paper Rings» της Taylor Swift.

Οι εκδότες υποστηρίζουν ότι το υλικό αποκτήθηκε μεταξύ άλλων μέσω torrents, πειρατικών βιβλιοθηκών και scraping ιστοσελίδων με αδειοδοτημένους στίχους. Ισχυρίζονται επίσης ότι, όταν του δοθούν συγκεκριμένες εντολές, το Claude μπορεί να αναπαράγει τμήματα προστατευόμενων έργων σχεδόν αυτούσια. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν ακόμη κριθεί από το δικαστήριο.

«Τεράστια κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας»

Η γλώσσα της αγωγής είναι ιδιαίτερα σκληρή. Οι Sony και Warner περιγράφουν τις πρακτικές που αποδίδουν στην Anthropic ως μία από τις μεγαλύτερες και πιο κατάφωρες περιπτώσεις συνεχιζόμενης κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας.

Υποστηρίζουν ακόμη ότι το Claude δεν χρησιμοποιεί απλώς τα τραγούδια για την εκπαίδευσή του, αλλά μπορεί να δημιουργεί τεράστιο όγκο νέων, τεχνητά παραγόμενων στίχων που ανταγωνίζονται στην αγορά τα έργα των επαγγελματιών δημιουργών.

Οι μουσικοί εκδότες ζητούν έως 150.000 δολάρια για κάθε έργο που αποδειχθεί ότι παραβιάστηκε, καθώς και δικαστική εντολή που θα εμποδίζει την Anthropic να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το επίμαχο υλικό. Με δεδομένο τον αριθμό των έργων που αναφέρονται, η οικονομική έκθεση της εταιρείας θα μπορούσε θεωρητικά να φτάσει σε δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Anthropic δήλωσε στο TechCrunch ότι διαφωνεί με τους ισχυρισμούς των εκδοτών και ότι σκοπεύει να υπερασπιστεί δυναμικά τη θέση της στο δικαστήριο.

Δεν είναι η πρώτη δικαστική μάχη για το Claude

Η υπόθεση έρχεται μετά τον ιστορικό διακανονισμό ύψους 1,5 δισ. δολαρίων που συμφώνησε το 2025 η Anthropic με συγγραφείς, οι οποίοι την είχαν κατηγορήσει ότι απέκτησε πειρατικά αντίγραφα βιβλίων για την ανάπτυξη των μοντέλων της.

Εκείνη η υπόθεση ανέδειξε μια κρίσιμη νομική διάκριση: ομοσπονδιακός δικαστής είχε κρίνει ότι η χρήση βιβλίων για την εκπαίδευση ενός μοντέλου AI μπορούσε να θεωρηθεί «fair use», όμως η απόκτηση και αποθήκευση εκατομμυρίων πειρατικών αντιγράφων δεν προστατευόταν με τον ίδιο τρόπο.

Παράλληλα, η Universal Music Publishing Group και άλλοι εκδότες έχουν ήδη κινηθεί δικαστικά εναντίον της Anthropic για αντίστοιχες καταγγελίες γύρω από μουσικούς στίχους. Με την προσθήκη των Sony και Warner, οι εκδοτικοί βραχίονες και των τριών μεγάλων μουσικών ομίλων βρίσκονται πλέον σε δικαστικές διαμάχες με την εταιρεία πίσω από το Claude.

Η νέα αγωγή έρχεται έτσι να ενισχύσει ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα της εποχής της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης: πόσο ελεύθερα μπορούν οι εταιρείες AI να χρησιμοποιούν έργα δημιουργών για να εκπαιδεύουν τα μοντέλα τους, και ποιος πρέπει να πληρώνεται γι’ αυτό.