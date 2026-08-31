Μοιάζει βγαλμένος από τρενάκι του λούνα παρκ, όμως είναι ένας κανονικός δρόμος που καθημερινά εξυπηρετεί την κυκλοφορία στην Κίνα. Η εντυπωσιακή γέφυρα Sujiaba στην Τσονγκτσίνγκ έχει γίνει viral και πλέον αποτελεί αξιοθέατο για κατοίκους και επισκέπτες.

Η γέφυρα Sujiaba βρίσκεται στη νοτιοδυτική Κίνα και ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερο, ελικοειδή σχεδιασμό της. Ο δρόμος ακολουθεί μια μεγάλη σπειροειδή πορεία, δημιουργώντας την εντυπωσιακή αίσθηση ότι τα οχήματα ανεβαίνουν σταδιακά προς τον ουρανό.

Σε ορισμένα σημεία, η κατασκευή φτάνει περίπου τα 72 μέτρα πάνω από το έδαφος, ύψος που αντιστοιχεί σε κτίριο άνω των 20 ορόφων.

El puente Sujiaba en Chongqing tiene 72 metros de altura y de noche las luces brillan mientras los coches recorren sus curvas como una montaña rusa. 🎢🌃#China #ChinaMaxxing #Viral #Cool #Noche pic.twitter.com/hrcMYrN4e6 — Tiríka y Panda (@hoy_paraguay) August 31, 2026

Ένας δρόμος που «σκαρφαλώνει» στην πόλη

Η ασυνήθιστη μορφή της γέφυρας δεν σχεδιάστηκε απλώς για να εντυπωσιάζει. Η ελικοειδής διαδρομή αποτελεί λύση σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τσονγκτσίνγκ: το ιδιαίτερα έντονο ανάγλυφο και τις μεγάλες υψομετρικές διαφορές.

Η Sujiaba συνδέει την Caiyuanba Yangtze River Bridge με την Haitong Road, η οποία βρίσκεται σε σημαντικά χαμηλότερο υψόμετρο.

Έτσι, αντί για μια απότομη ευθεία σύνδεση, ο δρόμος αναπτύσσεται σε καμπύλες και σταδιακά κερδίζει ύψος, επιτρέποντας στα οχήματα να μετακινούνται ομαλά από το ένα επίπεδο στο άλλο.

Sujiaba overpass in Chongqing, 72 meters high.😃😃😃 pic.twitter.com/2gtYdAfLgH — Sharing Travel (@TripInChina) April 6, 2023

Η οδήγηση θυμίζει… λούνα παρκ

Για όσους περνούν από τη γέφυρα, η εμπειρία είναι ιδιαίτερη. Ο δρόμος στρίβει συνεχώς καθώς ανεβαίνει, δημιουργώντας την οπτική εντύπωση ενός τεράστιου τρενάκιου λούνα παρκ.

Ωστόσο, πίσω από την εντυπωσιακή εικόνα βρίσκεται ένα πλήρως λειτουργικό οδικό έργο, ενταγμένο στην καθημερινή κυκλοφορία της πόλης.

Η Τσονγκτσίνγκ, άλλωστε, είναι γνωστή για το ιδιαίτερα απότομο και πολυεπίπεδο αστικό της τοπίο, γεγονός που έχει οδηγήσει στην κατασκευή δρόμων, γεφυρών και υποδομών που συχνά μοιάζουν σχεδόν απίστευτες.

Από οδικό έργο έγινε τουριστικό αξιοθέατο

Η Sujiaba δεν αποτελεί πλέον μόνο μια σημαντική οδική υποδομή. Ο ιδιαίτερος σχεδιασμός της έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κατοίκων και τουριστών, που σπεύδουν να φωτογραφίσουν τη χαρακτηριστική σπειροειδή κατασκευή.

Σε κοντινή απόσταση έχουν δημιουργηθεί υπαίθριο παρατηρητήριο και διάδρομος θέασης, από όπου οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν τη σύνθετη κατασκευή και να απολαύσουν τη θέα προς τον ορίζοντα της Τσονγκτσίνγκ.

Ένας δρόμος που σχεδιάστηκε για να λύσει ένα πρακτικό πρόβλημα της πόλης έχει έτσι μετατραπεί σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της.