Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έδωσε το «πράσινο φως» για να συνεχιστεί η κατασκευή της νέας αίθουσας εκδηλώσεων στον Λευκό Οίκο, προϋπολογισμού 400 εκατ. δολαρίων, προσφέροντας μια σημαντική δικαστική νίκη στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Με απόφαση 5-4, οι δικαστές έκαναν δεκτό το επείγον αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ, αναστέλλοντας αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων που θα εμπόδιζαν την κατασκευή του υπέργειου τμήματος του έργου.

Τη δικαστική προσφυγή είχε καταθέσει το National Trust for Historic Preservation, υποστηρίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν διαθέτει την εξουσία να προχωρήσει μονομερώς στην υλοποίηση του σχεδίου.

Ο Τραμπ είχε κατεδαφίσει το ιστορικό East Wing του προεδρικού συγκροτήματος το περασμένο φθινόπωρο, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες για τη νέα αίθουσα.

Ήδη από την Παρασκευή, το Ανώτατο Δικαστήριο είχε επιτρέψει προσωρινά τη συνέχιση των εργασιών. Ο πρόεδρος του Δικαστηρίου, Τζον Ρόμπερτς, είχε αναστείλει την εφαρμογή της απόφασης που εμπόδιζε το έργο, στο οποίο περιλαμβάνεται και στρατιωτικό συγκρότημα, έως ότου εξεταστεί η προσφυγή που επιδιώκει την πλήρη διακοπή του.

Ρόμπερτς: «Η κατασκευή πιθανότατα είναι παράνομη»

Στην απόφαση της Δευτέρας, ωστόσο, ο συντηρητικός Ρόμπερτς συντάχθηκε με τους τρεις φιλελεύθερους δικαστές που μειοψήφησαν, εκτιμώντας ότι «η κατασκευή πιθανότατα είναι παράνομη».

Οι τέσσερις δικαστές επισήμαναν ότι το Κογκρέσο «έχει απαγορεύσει ρητά» την ανέγερση οποιουδήποτε κτιρίου ή άλλης κατασκευής σε ομοσπονδιακή έκταση στην αμερικανική πρωτεύουσα χωρίς τη «ρητή εξουσιοδότηση του Κογκρέσου».

Όπως πρόσθεσαν, το νομοθετικό σώμα δεν έχει εγκρίνει καμία διάταξη που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι παρέχει τέτοια «ρητή εξουσιοδότηση» στην εκτελεστική εξουσία για την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου.

Από την άλλη πλευρά, οι πέντε δικαστές που επέτρεψαν τη συνέχιση των εργασιών ανέφεραν στην ανυπόγραφη απόφαση ότι η κυβέρνηση Τραμπ παρουσίασε επαρκή επιχειρήματα πως έχει πιθανότητες να δικαιωθεί επί της ουσίας και ότι θα υποστεί «ανεπανόρθωτη βλάβη» εάν δεν δοθεί αναστολή.

Παράλληλα, έκριναν ότι η κυβέρνηση είναι πιθανό να επικρατήσει στο επιχείρημά της ότι το National Trust for Historic Preservation δεν διαθέτει το απαιτούμενο έννομο συμφέρον για να προσβάλει δικαστικά το έργο στο East Wing.

Τραμπ: Χρειάζεται μεγαλύτερος χώρος στον Λευκό Οίκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι ο Λευκός Οίκος χρειάζεται μεγαλύτερη αίθουσα για τη φιλοξενία επίσημων εκδηλώσεων, ενώ το τελευταίο διάστημα έχει επικαλεστεί και λόγους ασφαλείας για την κατασκευή του έργου.

Από την πλευρά του, το National Trust for Historic Preservation υποστηρίζει ότι οι εργασίες προκαλούν μη αναστρέψιμες ζημιές σε έναν χώρο ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας.