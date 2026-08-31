Ο Μπεν Άφλεκ επιστρέφει στην καρέκλα του σκηνοθέτη με το «Animals», ένα πολιτικό θρίλερ που συνδυάζει οικογενειακό δράμα, σκοτεινά μυστικά και έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο.

Στην ταινία συμπρωταγωνιστεί με την Κέρι Ουάσινγκτον, σε ένα φιλόδοξο project στο Netflix, που ήδη δημιουργεί προσδοκίες.

Ο Άφλεκ έχει αποδείξει αρκετές φορές ότι διαθέτει ιδιαίτερη ματιά πίσω από την κάμερα. Ταινίες όπως το «The Town» και το βραβευμένο με Όσκαρ «Argo» ανέδειξαν τις σκηνοθετικές του ικανότητες, με τον ίδιο να επιστρέφει τώρα σε ένα είδος που γνωρίζει καλά: το αγωνιώδες, σύνθετο θρίλερ.

Στο «Animals», όπως αναφέρει το hellomagazine.com, ο Άφλεκ και η Κέρι Ουάσινγκτον υποδύονται ένα ισχυρό πολιτικό ζευγάρι του Λος Άντζελες, το οποίο έχει χτίσει τη ζωή και την καριέρα του πάνω στην επιτυχία, την επιρροή και την εικόνα του. Όλα όμως αλλάζουν όταν ο γιος τους πέφτει θύμα απαγωγής.

Η εξαφάνιση του παιδιού τους δεν αποτελεί απλώς μια προσωπική τραγωδία. Το ζευγάρι βρίσκεται αντιμέτωπο με έναν περίπλοκο ιστό εξαπάτησης, ενώ οι αποφάσεις που καλείται να πάρει μπορούν να αλλάξουν οριστικά τόσο την οικογένειά του όσο και τη δημόσια εικόνα του.

Η υπόθεση του «Animals» αφήνει χώρο για ένα ψυχολογικά έντονο θρίλερ, όπου το οικογενειακό δράμα συναντά την πολιτική εξουσία και τα προσωπικά μυστικά. Παράλληλα, η συνεργασία του Μπεν Άφλεκ με την Κέρι Ουάσινγκτον προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο στο cast της ταινίας.

Με τον Άφλεκ να αναλαμβάνει τόσο τη σκηνοθεσία όσο και έναν από τους κεντρικούς ρόλους, το «Animals», που αναμένεται στις 9 Οκτωβρίου, είναι μία από τις ταινίες που αξίζει να παρακολουθήσουμε τη φετινή σεζόν.

*Φωτογραφίες @Warrick Page/Netflix