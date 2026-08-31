Η Εθνική ομάδα χάντμπολ των ανδρών δεν κατάφερε να βγει νικήτρια στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων 2026 στον Τάραντα της Ιταλίας, καθώς ηττήθηκε από την Αίγυπτο με 31-29.

Έτσι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο το οποίο είναι το πρώτο του αθλήματος σε επίπεδο Μεσογειακών Αγώνων.

Από το ξεκίνημα του αγώνα η Ελλάδα ήταν πολύ ανταγωνιστική και έκλεισε το πρώτο μέρος με το ισόπαλο 17-17.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Αιγύπτιοι πήραν τον έλεγχο του παιχνιδιού, με την «γαλανόλευκη» να ακολουθεί χωρίς να χάνει επαφή με το σκορ.

Ωστόσο, δεν κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να φύγει με την νίκη και το χρυσό μετάλλιο, το κατέκτησε η Αίγυπτος με το τελικό 31-29.

Τα πεντάλεπτα: 3-2, 7-6, 9-9, 11-12, 15-13, 17-17 (ημιχ.), 20-20, 22-21, 24-22, 27-26, 28-27, 31-29.

ΕΛΛΑΔΑ: Μπατής 3 , Τζίμπουλας 6, Παγιάτης 3, Παπάζογλου 1, Αναστασίου, Παπαντωνόπουλος 1, Στάθης 8, Ελευθεριάδης 2, Τάπαντζης, Κυριακίδης, Κουκουλάς 3, Ρούσος 1, Τζωρτζίνης 1.