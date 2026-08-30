Με το πολιτικό ρολόι να μετράει αντίστροφα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και, σε δεύτερο χρόνο, στην εκλογική αναμέτρηση του 2027, η κυβέρνηση διαμορφώνει την οικονομική και προεκλογική της στρατηγική για την επόμενη περίοδο. Το βασικό μήνυμα που εκπέμπεται από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι η ανάπτυξη και τα αυξημένα φορολογικά έσοδα θα πρέπει να επιστρέψουν στην κοινωνία, με μεγαλύτερη έμφαση στη μεσαία τάξη, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους συνεπείς φορολογούμενους και στις οικογένειες με παιδιά.

Στο επίκεντρο η μεσαία τάξη

Για το λόγο αυτό επιχειρεί να μετατοπίσει το βάρος της οικονομικής πολιτικής προς τις κοινωνικές ομάδες που, όπως υποστηρίζει, σήκωσαν μεγάλο μέρος της φορολογικής επιβάρυνσης τα προηγούμενα χρόνια. Στο επίκεντρο μπαίνουν οι μισθωτοί, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως οι οικογένειες με παιδιά.

Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνεται ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε σειρά φορολογικών μειώσεων και καταργήσεων, ενώ κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν σε όλους τους τόνους ότι η περαιτέρω ενίσχυση της μεσαίας τάξης αποτελεί πλέον προτεραιότητα.

Η αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου στην προκαταβολή φόρου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτό γιατί -όπως επιβεβαίωσε- η περαιτέρω μείωσή της βρίσκεται μεταξύ των μέτρων που εξετάζει ο πρωθυπουργός, χωρίς ωστόσο να αποδεσμεύεται η οριστική απόφαση.

Αλλαγές στα τεκμήρια από το 2027

Στο φορολογικό μέτωπο, ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα των τεκμηρίων. Η κυβέρνηση συνδέει την πιθανή σταδιακή κατάργηση ή περιορισμό τους με την πρόοδο στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων.

Το κυβερνητικό σκεπτικό είναι ότι όσο περιορίζεται η φοροδιαφυγή μέσω POS, ηλεκτρονικών συναλλαγών, διασταυρώσεων και ψηφιακών δεδομένων, τόσο περισσότερο μπορεί να περιοριστεί η ανάγκη προσδιορισμού εισοδήματος μέσω τεκμηρίων. Το σίγουρο πάντως είναι ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ θα ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό του Δεκεμβρίου και να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Τα βέλη στην αντιπολίτευση

Το επόμενο διάστημα θα κλιμακωθεί η κριτική στην αντιπολίτευση με αιχμή την απουσία πολιτικής πρότασης αλλά και για την τάση – όπως τονίζουν-να επιδίδεται σε παροχολογία. Στο στόχαστρο του πρωθυπουργού μπαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης με την επιλογή του ΠΑΣΟΚ να στηρίξει την Έλενα Άκριτα για τη θέση της πέμπτης αντιπροέδρου της βουλής τροφοδοτεί την αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση επικρίνει τη στάση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την επιλογή διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά και την ψήφο του για τη θέση της αντιπροέδρου υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες αποφάσεις αποκαλύπτουν τις πολιτικές κατευθύνσεις της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Με το βλέμμα στις εκλογές του 2027

Το οικονομικό πρόγραμμα πάντως αφήγημα συνοδεύεται από σαφή πολιτική στόχευση. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι ο χρόνος μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027 της επιτρέπει να παρουσιάσει το έργο της, να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής και να συγκρουστεί σε επίπεδο προτάσεων και προγραμματικών θέσεων με την αντιπολίτευση.

Η ΔΕΘ για τον πρωθυπουργό δεν αποτελεί μόνο έναν σταθμό οικονομικών εξαγγελιών. Αποτελεί το πρώτο μεγάλο πολιτικό ορόσημο της πορείας προς το 2027. Το κυβερνητικό στοίχημα είναι να μετατραπούν οι δείκτες ανάπτυξης και τα δημοσιονομικά περιθώρια σε απτά οφέλη για την καθημερινότητα των πολιτών. Με βασικό μήνυμα ότι «το μέρισμα της ανάπτυξης» πρέπει πλέον να φτάσει σε κάθε πολίτη και σε κάθε γωνιά της χώρας, η ΝΔ και ο πρωθυπουργός θα επιχειρήσουν να χτίσουν το αφήγημα της επόμενης τετραετίας.