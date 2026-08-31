Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Λευκός Οίκος να παρουσιάζουν τον Αμερικανό πρόεδρο ως έναν από τους πιο «προσβάσιμους» προέδρους για τα μέσα ενημέρωσης, όμως η σχέση του με τις γυναίκες δημοσιογράφους παραμένει ιδιαίτερα συγκρουσιακή.

Νέα ανάλυση του Axios καταγράφει ένα αξιοσημείωτο χάσμα στον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ επιτίθεται δημόσια σε άνδρες και γυναίκες δημοσιογράφους.

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, από τον Νοέμβριο του 2025 έχει υποτιμήσει ή προσβάλει δημοσίως γυναίκες ρεπόρτερ τουλάχιστον 13 φορές, με τις επιθέσεις να γίνονται συχνά προσωπικές και να αφορούν την εμφάνιση, τον χαρακτήρα ή τις ικανότητές τους.

Η νέα επίθεση στη Maggie Haberman

Τελευταίος στόχος του ήταν η βραβευμένη με Πούλιτζερ δημοσιογράφος των «New York Times» Maggie Haberman, η οποία καλύπτει τον Τραμπ εδώ και χρόνια.

Μετά από δημοσίευμα σχετικά με τα σχέδιά του για την 25η επέτειο των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της μέσω Truth Social, χαρακτηρίζοντάς την μεταξύ άλλων «μη ελκυστική, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά» και «απατεώνισσα».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ συγκρούεται με τη Haberman, την οποία έχει επανειλημμένα επικρίνει για τα ρεπορτάζ και τα βιβλία της γύρω από την προεδρία του.

Απειλεί την Kristen Welker με «τιμωρία»

Μόλις μία ημέρα αργότερα, ο Τραμπ στράφηκε κατά της παρουσιάστριας του «Meet the Press» του NBC, Kristen Welker.

Η Welker είχε δηλώσει ότι οι υποψήφιοι που υποστήριξε ο πρόεδρος στις προκριματικές εκλογές είχαν «ανάμεικτα αποτελέσματα». Ο Τραμπ αντέδρασε κατηγορώντας τη για σκόπιμη ανακρίβεια και ανακοίνωσε ότι θα καταγγελθεί στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) για «επίπληξη ή τιμωρία». Χαρακτήρισε, μάλιστα, την κάλυψή της «απειλή για τη χώρα».

Trump: "Kristen Welker, the Unpopular 'Hostess' of the once great Meet the Press, now considered Meet the Fake Press, just stated that Donald Trump has 'mixed results' on his Endorsements of Candidates … Because of this purposeful inaccuracy, she will be reported to the FCC for… pic.twitter.com/lk6iy2bfUH — Aaron Rupar (@atrupar) August 30, 2026

Το NBC έσπευσε να υπερασπιστεί τη δημοσιογράφο, χαρακτηρίζοντάς την μία από τις καλύτερες επαγγελματίες του χώρου και δηλώνοντας ότι στέκεται στο πλευρό της.

Η απειλή του Τραμπ έχει και θεσμική διάσταση, καθώς η FCC έχει περιορισμένη δικαιοδοσία πάνω στο ειδησεογραφικό περιεχόμενο λόγω των προστασιών της Πρώτης Τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος. Σύμφωνα με το Reuters, η ίδια η Επιτροπή αναφέρει ότι γενικά δεν παρεμβαίνει στις συντακτικές αποφάσεις των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών.

Από το «piggy» μέχρι το «horror show»

Το Axios εντοπίζει σειρά άλλων περιστατικών τους τελευταίους μήνες. Τον Νοέμβριο του 2025, ο Τραμπ είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις όταν αποκάλεσε «piggy» (γουρούνα) τη δημοσιογράφο του Bloomberg Catherine Lucey, αφού εκείνη τον ρώτησε για τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Jeffrey Epstein.

Έχει επίσης χαρακτηρίσει τη Rachel Scott του ABC News «μία από τις χειρότερες δημοσιογράφους» και «horror show», ενώ στην Kaitlan Collins του CNN έχει επανειλημμένα κάνει σχόλια σχετικά με το χαμόγελό της.

🚨 LMFAO!! PRESIDENT TRUMP TO KAITLAN COLLINS:



"CNN has a corrupt reporter standing RIGHT THERE, she NEVER smiles. A young, beautiful woman — never smiles! I never see a smile on her face. I see her standing there with HATRED in her eyes, she has hatred because we have borders,… pic.twitter.com/e7xwN7SIbI — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 3, 2026

Πρόσφατα στράφηκε και εναντίον της Kristen Holmes του CNN, χαρακτηρίζοντάς την θορυβώδη και λέγοντάς της να σωπάσει την ώρα που επιχειρούσε να του κάνει ερώτηση.

.@POTUS: "You're very disrespectful in front of this young man… You're a loud, boisterous person. You're Fake News. Be quiet. Be quiet. Be quiet. You're a fake reporter and you report FAKE NEWS." https://t.co/ag30QbC3Iu pic.twitter.com/BciRrLrCKD — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 17, 2026

Ιδιαίτερη κριτική έχει προκαλέσει και η συμπεριφορά του απέναντι σε μαύρες γυναίκες δημοσιογράφους. Έχει χρησιμοποιήσει χαρακτηρισμούς όπως «δεύτερης κατηγορίας», έχει αμφισβητήσει τη νοημοσύνη τους και τις έχει αποκαλέσει «nasty», με την National Association of Black Journalists να έχει καταδικάσει επανειλημμένα τη ρητορική του.

Επιτίθεται και σε άνδρες, αλλά με μεγάλη διαφορά

Ο Τραμπ δεν περιορίζει τις επιθέσεις του στις γυναίκες. Έχει συγκρουστεί επανειλημμένα και με άνδρες δημοσιογράφους, από τον Jim Acosta μέχρι τον Don Lemon.

Η διαφορά που επισημαίνει η ανάλυση του Axios είναι ότι οι χαρακτηρισμοί προς τους άνδρες τείνουν να επικεντρώνονται περισσότερο στην επαγγελματική τους επάρκεια ή στη δημοσιογραφική τους δουλειά, ενώ στις γυναίκες οι επιθέσεις περνούν συχνότερα στο προσωπικό επίπεδο, αγγίζοντας την εμφάνιση, τον χαρακτήρα και τη συμπεριφορά τους.

Τι απαντά ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει ότι υπάρχει διάκριση με βάση το φύλο. Η εκπρόσωπος Olivia Wales δήλωσε στο Axios ότι ο Τραμπ «ποτέ δεν ανησυχούσε για το αν είναι πολιτικά ορθός» και ότι οι Αμερικανοί τον επανεξέλεξαν σε μεγάλο βαθμό λόγω της ευθύτητάς του.

Κατά την ίδια, η στάση του «δεν έχει καμία σχέση με το φύλο», αλλά με τη βαθιά κρίση εμπιστοσύνης ανάμεσα στο κοινό και τα μέσα ενημέρωσης.

Οι προειδοποιήσεις για την ελευθερία του Τύπου

Οι οργανώσεις για την ελευθερία του Τύπου βλέπουν διαφορετικά το ζήτημα. Η Lauren Harper, επικεφαλής για θέματα κυβερνητικής μυστικότητας στο Freedom of the Press Foundation, υποστηρίζει ότι οι προσωπικές επιθέσεις αποτελούν συνέχεια μιας προσπάθειας εκφοβισμού και τιμωρίας δημοσιογράφων για ρεπορτάζ που δεν αρέσουν στον πρόεδρο.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι η στοχοποίηση συγκεκριμένων ρεπόρτερ μπορεί να τις εκθέσει σε παρενόχληση από το κοινό και να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη χαμηλή εμπιστοσύνη των Αμερικανών στα μέσα ενημέρωσης.

Το παράδοξο είναι ότι η κυβέρνηση Τραμπ προβάλλει συστηματικά την άμεση επαφή του προέδρου με τους δημοσιογράφους ως απόδειξη διαφάνειας. Όμως η ολοένα και πιο προσωπική φύση των επιθέσεων απέναντι σε γυναίκες που του θέτουν δύσκολες ερωτήσεις έχει ανοίξει μια διαφορετική συζήτηση: πού τελειώνει η σκληρή αντιπαράθεση με τον Τύπο και πού αρχίζει ο προσωπικός εκφοβισμός.