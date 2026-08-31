Βαθιά θλίψη, θρήνος και ανείπωτος πόνος επικρατούν στη Δυτική Φθιώτιδα στο άκουσμα της είδησης για τον αδόκητο χαμό του 32χρονου Γιάννη Κοντογεώργου. Ο εκλιπών ήταν γιος του αφοσιωμένου αντιδημάρχου Μακρακώμης, Πάνου Κοντογεώργου, και η είδηση του θανάτου του σκόρπισε το πένθος σε ολόκληρη την περιοχή.



Ο 32χρονος Γιάννης ξεχώριζε για το ήθος, την καλοσύνη και τη λαμπερή του προσωπικότητα. Ήταν ένας δραστήριος νέος με βαθιά αγάπη για τη γη και την πρωτογενή παραγωγή, δραστηριοποιούμενος με μεράκι στην καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων στη Γραμμένη και την ευρύτερη περιοχή.

Παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο Γιάννης πάλεψε με γενναιότητα και αξιοπρέπεια, δίνοντας τη δική του σκληρή μάχη σαν αληθινός μαχητής.



Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί συντετριμμένη την απώλεια ενός νέου ανθρώπου που είχε τόσα πολλά ακόμη να προσφέρει.

Το μεσημέρι ξάπλωσε να κοιμηθεί και δεν ξαναξύπνησε. Η κακή είδηση ταξίδεψε γρήγορα στο χωριό του και από κει σε όλη τη Φθιώτιδα, σύμφωνα με το Lamiareport.gr