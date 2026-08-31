Νέα επεισόδια τουρκικής προκλητικότητας καταγράφηκαν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Αιγαίο, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Τουρκίας να πραγματοποιούν παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου και παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στην περιοχή δραστηριοποιήθηκαν τρία τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου CN-235.

Τα τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου εντοπίστηκαν από τις ελληνικές δυνάμεις.

Δύο παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά drones

Ειδικότερα, τα τρία τουρκικά drones πραγματοποίησαν δύο παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, καθώς και τρεις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών.

Παράλληλα, το τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235 προχώρησε σε ακόμη μία παράβαση στο FIR Αθηνών.

Η παρουσία μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Αιγαίο αποτελεί πλέον σταθερό κομμάτι της τουρκικής αεροπορικής δραστηριότητας, με τα drones να χρησιμοποιούνται ολοένα και συχνότερα σε αποστολές επιτήρησης στην περιοχή.

Αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από τις ελληνικές δυνάμεις, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και κατά την πάγια πρακτική.

Οι κινήσεις τους καταγράφηκαν τόσο στο κεντρικό όσο και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Ο συνολικός απολογισμός της τουρκικής αεροπορικής δραστηριότητας της Δευτέρας περιλαμβάνει:

3 τουρκικά drones

1 αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235

2 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου

4 παραβάσεις στο FIR Αθηνών

Η ελληνική πλευρά παρακολουθεί συστηματικά την αεροπορική δραστηριότητα στην περιοχή, με τις Ένοπλες Δυνάμεις να προχωρούν σε αναγνώριση και αναχαίτιση των τουρκικών αεροσκαφών κάθε φορά που καταγράφεται σχετική δραστηριότητα.