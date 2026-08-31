Ο Παύλος Τσίμας επέστρεψε στο Mega το βράδυ της Δευτέρας, με τη Ράνια Τζίμα να τον καλωσορίζει ξανά στον τηλεοπτικό σταθμό με ιδιαίτερη χαρά.

Η μεταγραφή του έμπειρου δημοσιογράφου από τον ΣΚΑΪ στο Mega χαρακτηρίστηκε από τα μέσα ενημέρωσης ως «η μεταγραφή του καλοκαιριού», καθώς ο Παύλος Τσίμας είναι ένα πρόσωπο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία του σταθμού.

«Μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή», είπε αρχικά η Ράνια Τζίμα, καλωσορίζοντας τον δημοσιογράφο, ο οποίος από την πλευρά του παραδέχθηκε με χιούμορ: «Χαμογελάω για να αντιμετωπίσω το τρακ».

Η ιστορία που αποκάλυψε η Ράνια Τζίμα για τον Παύλο Τσίμα

Στη συνέχεια, η Ράνια Τζίμα μοιράστηκε με τους τηλεθεατές μια ιδιαίτερη και αρκετά χιουμοριστική ιστορία από την εποχή που οι δυο τους συνεργάζονταν στο παλιό Mega.

Μάλιστα, στην κουβέντα συμμετείχε και ο Γιάννης Πρετεντέρης, ο οποίος βρισκόταν στο πλατό.

«Μια ελαφρώς αστεία ιστορία αλλά έχει και ένα υπόβαθρο. Για πάρα πολλά χρόνια, όταν ήμασταν και οι τρεις στο παλιό Mega, μου έλεγαν στον δρόμο: “Τι ωραίος τύπος ο μπαμπάς σου”. Έλεγα εγώ “βεβαίως, πολύ ωραίος τύπος ο μπαμπάς μου”, αλλά δεν ήταν ο Παύλος Τσίμας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δημοσιογράφος εξήγησε πως το περιστατικό είχε ως αφετηρία την αντίληψη που υπάρχει γύρω από τον νεποτισμό, με δεδομένο ότι ο Παύλος Τσίμας είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους δημοσιογράφους της ελληνικής τηλεόρασης.

«Είναι αυτή η αντίληψη νεποτισμού στη χώρα ότι προφανώς δεν μπορεί να μην είναι ο μπαμπάς σου σπουδαίος δημοσιογράφος», πρόσθεσε η Ράνια Τζίμα, προκαλώντας χαμόγελα στο πλατό.