Έως και την 30/09/2026 ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την παράταση της προθεσμίας επανυποβολής αιτήματος ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης για τους δικαιούχους του Προγράμματος «Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις».

Σημειώνεται ότι η παράταση δεν αφορά το φυσικό αντικείμενο του έργου. Η υλοποίηση κάθε επένδυσης είχε ως καταληκτική ημερομηνία την 17/07/2026, έως την οποία έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο και να έχει υποβληθεί αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης.

Η παράταση αφορά περισσότερες από 1.400 επιχειρήσεις που είχαν υποβάλει αίτημα ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή της ενίσχυσης έως τις 17/07/2026, αλλά κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν ελλείψεις ή λάθη και το αίτημα τους απορρίφθηκε.

Στην περίπτωση αυτή τους παρέχεται η δυνατότητα να υποβληθούν εκ νέου αίτημα ή αιτήματα (σε περίπτωση εκ νέου ελλείψεων ή λαθών) ολοκλήρωσης και ελέγχου για την καταβολή ενίσχυσης έως και την 30/09/2026, με ανάρτηση-υποβολή των ελλειπόντων ή/και εσφαλμένων δικαιολογητικών.