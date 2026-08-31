Στην εντατική νοσοκομείου του Σεντ Λούις νοσηλεύεται ο Λάιονελ Ρίτσι, μετά τη συναυλία που έδωσε το βράδυ του Σαββάτου στην αμερικανική πόλη.

Σύμφωνα με το TMZ, ο 77χρονος μουσικός μετέβη ο ίδιος σε νοσοκομείο μετά την εμφάνισή του στο The Muny, στο Forest Park, προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις. Πηγές με γνώση της κατάστασής του αναφέρουν ότι οι γιατροί διερευνούν το ενδεχόμενο ήπιας αφυδάτωσης, ενώ ο ίδιος ελπίζει να πάρει εξιτήριο την Τρίτη.

Ζήτησε να καθίσει στη σκηνή

Η εικόνα του Ρίτσι προς το τέλος της συναυλίας είχε προκαλέσει ανησυχία στους παρευρισκόμενους.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο τραγουδιστής έδειχνε να δυσκολεύεται κατά τη διάρκεια των τελευταίων λεπτών του show και ζήτησε από μέλος της ομάδας του να του φέρει μια καρέκλα, ώστε να καθίσει ενώ ερμήνευε το τελευταίο τραγούδι της βραδιάς, το «All Night Long».

Μέχρι στιγμής, οι εκπρόσωποί του δεν έχουν εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του. Το TMZ αναφέρει ότι επικοινώνησε μαζί τους χωρίς να έχει λάβει απάντηση.

Δεν είναι η πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα που ο Λάιονελ Ρίτσι αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας κατά τη διάρκεια συναυλίας.

Τον περασμένο Ιούνιο είχε αισθανθεί ζάλη και αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στη σκηνή στο Σεντ Πολ της Μινεσότα. Τότε αναγκάστηκε να διακόψει πρόωρα τη συναυλία, ενώ διασώστες τον παρέλαβαν από τα παρασκήνια και τον μετέφεραν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Η ομάδα του είχε αποδώσει τότε το επεισόδιο σε αφυδάτωση και, έπειτα από ολιγοήμερη ανάπαυση και την αναβολή δύο συναυλιών, ο Ρίτσι επέστρεψε στη σκηνή. Στις αρχές Ιουλίου είχε μάλιστα καθησυχάσει τους θαυμαστές του μέσω Instagram, αναφέροντας ότι ήταν καλά και ευχαριστώντας τους για το ενδιαφέρον τους.

Η νέα νοσηλεία έρχεται επομένως μόλις δύο μήνες μετά το προηγούμενο περιστατικό, με την κατάσταση της υγείας του να παρακολουθείται και νεότερη ενημέρωση να αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων.