Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου βρέθηκε αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα επικίνδυνη στιγμή κατά τη διάρκεια των μετακινήσεών της στη Ρόδο, έχοντας μαζί της τα παιδιά της.

Το περιστατικό σημειώθηκε πάνω σε γέφυρα του νησιού, όταν το ελαστικό του οχήματος υπέστη σοβαρή ζημιά. Η παρουσιάστρια δημοσιοποίησε το συμβάν μέσα από μια σειρά αναρτήσεων στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, περιγράφοντας την ανακούφισή της για την αποφυγή των χειρότερων.

Αναφερόμενη στη στιγμή της κρίσιμης εξέλιξης στον δρόμο, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου σημείωσε:

«Μας έσωσε η Κυρά της Ρόδου-Η Παναγία Τσαμπίκα που δεν σκοτωθήκαμε στη γέφυρα»

Οι καταγγελίες για την κατάσταση του οχήματος

Στη συνέχεια των αναρτήσεών της, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου εστίασε στην τεχνική κατάσταση του αυτοκινήτου, διευκρινίζοντας πως επρόκειτο για όχημα που είχε μισθώσει για τις μετακινήσεις της στο νησί.

Δημοσιεύοντας φωτογραφικό υλικό από το σκασμένο λάστιχο, η παρουσιάστρια υπογράμμισε:

«Προς αποφυγή παρεξηγήσεων το αμάξι είναι ενοικιαζόμενο στη Ρόδο και τα ελαστικά είναι του 2013/2019; Τι να πω ντροπή!»

Το σοκ και οι αιχμές για την ασφάλεια

Η ψυχολογική επιβάρυνση των μελών της οικογένειας ήταν μεγάλη, με την ίδια να εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό στον τόπο καταγωγής της.

Περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα παιδιά της και στηλιτεύοντας τις πρακτικές ορισμένων επαγγελματιών, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου κατέληξε:

«Είμαστε ακόμα σε σοκ, ειδικά ο γιος μου… Ειλικρινά ευχαριστώ το Θεό που δεν αναποδογύρισε το αμάξι και λυπάμαι που στο βωμό του χρήματος κάνουν τέτοια πράγματα συντοπίτες μου»