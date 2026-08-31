Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε η σορός ενός αλλοδαπού άνδρα σε κάμπινγκ της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Αστυνομία ενημερώθηκε για την ανεύρεση του πτώματος περίπου στις 19:30.

Ο άνδρας, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, είναι υπήκοος Ινδίας. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχει μεταβεί και ιατροδικαστής προκειμένου να εξετάσει τη σορό και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, πάντως, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος.