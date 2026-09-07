Ελεύθεροι έφυγαν από το Αυτόφωρο, μετά την αναβολή της δίκης τους , η 68χρονη η οποία κατηγορείται ότι μαζί με τον 36χρονο γιο της έθαψαν τη νεκρή μητέρα της στον κήπο του σπιτιού τους στον Μαραθώνα, για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη της.

Οι δυο κατηγορούμενοι θα καθίσουν και πάλι στο εδώλιο στις 10 Σεπτεμβρίου όποτε και θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις για το αδίκημα της εξαφάνισης νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού.

Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης προκειμένου να προσέλθει ως μάρτυρας η κόρη της 68χρονης, η οποία ήταν εκείνη που έκανε την καταγγελία στις αρχές με αποτέλεσμα να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης.

Ο συνήγορος των κατηγορουμένων ,με την έναρξη της σημερινής ακροαματικής διαδικασίας, υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης ζητώντας να αναβληθεί η δίκη μέχρι την ολοκλήρωση της.

Όπως ανέφερε στο δικαστήριο, η επικοινωνία με τους εντολείς του είναι πολύ δύσκολη και υποστήριξε πως διαπιστώνει έλλειψη δυνατότητας καταλογισμού των πράξεων για τις οποίες κατηγορούνται μητέρα και γιος.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε από την 68χρονη να τοποθετηθεί επί του κατηγορητηρίου. «Έχουμε κάνει πολλά πράγματα έχω κάνει κι άλλα, όχι καλά», απάντησε η κατηγορούμενη και ο πρόεδρος την κάλεσε να του πει πότε πέθανε η μητέρα της.

«Δεν θυμάμαι, ήταν χάλια. Η μητέρα μου ήταν πολύ μεγάλη « είπε η κατηγορούμενη με τον πρόεδρο να επανέρχεται ρωτώντας τι έκανε εκείνη στη συνέχεια.

Κατηγορούμενη: Μετά την ξεσηκώσαμε για να μην είναι πεθαμένη.

Πρόεδρος: Παίρνατε τη σύνταξη;

Κατηγορούμενη: Έπαιρνα σύνταξη, τώρα δεν παίρνω.

Από την πλευρά του , ο 36χρονος γιος της κατηγορούμενης επέμεινε πως δεν γνωρίζει τίποτα για την υπόθεση. «Δεν είμαι καλά δεν έχω καταλάβει τι συμβαίνει. Δεν γνώριζα κάτι για τη γιαγιά, έμαθα στο τέλος ότι έπαιρνε τη σύνταξη», είπε.

Τελικά, το δικαστήριο, ακολουθώντας υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση απέρριψε το αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης και αποφάσισε την αναβολή της δίκης αφήνοντας ελεύθερους τους δυο κατηγορούμενους.