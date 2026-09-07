Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες μία 13χρονη έπεσε από τον 5ο όροφο ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη, τα ξημερώματα της Δευτέρας (07.09.2026), επιχειρούν να διαλευκάνουν οι αστυνομικές Αρχές. Η ανήλικη τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται δύο νεαροί αλλοδαποί που φέρεται να βρίσκονταν μαζί της και αναζητούνται.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Μοναστηρίου, όπου η 13χρονη εντοπίστηκε τραυματισμένη σε πρασιά μετά την πτώση της από μεγάλο ύψος. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, μαζί της φέρεται να βρισκόταν ένας άνδρας αφγανικής καταγωγής, η παρουσία και ο ρόλος του οποίου διερευνώνται από την Αστυνομία.

Το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές

Κατά πληροφορίες που επικαλείται το Voria.gr, ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι ότι η ανήλικη είχε μεταβεί στο ξενοδοχείο μαζί με τον συγκεκριμένο άνδρα. Όταν υπάλληλος του καταλύματος αντιλήφθηκε ότι επρόκειτο για ανήλικο κορίτσι, φέρεται να δημιουργήθηκαν συνθήκες που οδήγησαν στην προσπάθεια αποχώρησής τους από διαφορετικό σημείο του κτιρίου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο φέρεται να επιχείρησαν να κατέβουν μέσω υδρορροής. Ο άνδρας κατάφερε, σύμφωνα με όσα εξετάζονται, να απομακρυνθεί, όμως η 13χρονη έχασε την ισορροπία της και έπεσε από μεγάλο ύψος.

Κατά την πτώση της, η ανήλικη φέρεται να προσέκρουσε σε τέντα μπαλκονιού, γεγονός που εκτιμάται ότι περιόρισε τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης στο έδαφος. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Η 13χρονη νοσηλεύεται με κατάγματα, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασής της.

Αναζητούνται δύο άτομα

Οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό του άνδρα που φέρεται να βρισκόταν μαζί με την ανήλικη. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση που είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη, σε βαθμό κακουργήματος.

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν την πιθανή εμπλοκή και δεύτερου νεαρού αλλοδαπού, επιχειρώντας να εξακριβώσουν ποιος ακριβώς ήταν ο ρόλος του πριν και μετά το περιστατικό. Και οι δύο αναζητούνται.

Κρίσιμα για την έρευνα θεωρούνται πλέον οι καταθέσεις του προσωπικού του ξενοδοχείου, τυχόν υλικό από κάμερες ασφαλείας και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να αποσαφηνίσει πώς βρέθηκε η 13χρονη στο ξενοδοχείο, ποιοι βρίσκονταν μαζί της και τι ακριβώς συνέβη στα λεπτά πριν από την πτώση της.